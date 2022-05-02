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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مخابز تبيع الدقيق المدعم وتتلاعب بوزن الرغيف في الدقهلية

صوره من الحملات
صوره من الحملات

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية و عبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية حملات تموينية على المخابز ومدى جوده الخبز المعروض للمواطنين.

 

 وذلك تحت إشراف يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين اجا حيث تشكلت الحملة برئاسة مصطفى عوض وعضوية اسلام صبرى المفتشان بالإدارة وأسفرت عن ضبط الآتى :-
ضبط ٣ مخابز للتصرف فى إجمالى ٣٠ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام بقرى برج النور ومنشأة الأخوة وديرب بقطارس.


 وضبط مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من ٧ : ١٢ جرام بمدينة اجا وبرج النور وديرب بقطارس.


كما تم ضبط مخبز بمدينة اجا لعدم نظافة أدوات العجين.


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخابز المخالفة.

الدقهلية وكيل وزارة تموين الدقهلية مخابز مخالفة اجا

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