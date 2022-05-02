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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدنمارك تعيد فتح سفارتها بكييف.. وحافلات تجلى المزيد من المدنيين بماريوبول

الأوكرانيون في ظل
الأوكرانيون في ظل الحرب الروسية

أعلنت الدنمارك، اليوم، الاثنين، استئناف عمل سفارتها في كييف، بعد إغلاقها عقب الغزو الروسي على أوكرانيا.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قال وزير الخارجية الدنماركي، جيبي كوفود، إن بلاده ستعيد فتح سفارتها في أوكرانيا اليوم الاثنين، بعد إغلاقها ووقفها فور الغزو الروسي.

وقال كوفود إن هذا الإجراء يعتبر رمزًا قويًا للغاية للدعم الدنماركي لأوكرانيا وشعبها، مؤكدا أن اليوم تعيد بلاده فتح أبواب السفارة الدنماركية.

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وأعلنت عدة دول أخرى، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، اعتزام فتح سفاراتها بكييف.

وفي سياق آخر، قالت سلطات ماريوبول، إن حافلات أجلت المزيد من المدنيين من المدينة صباح اليوم الاثنين.

وحسب "جارديان"، لم يكن المدنيون الذين كانوا على متن الحافلات من مصانع الصلب في آزوفستال، على عكس بعض القوافل السابقة.

ولا يزال عدد المدنيين والمقاتلين المحاصرين في آزوفستال غير معروف.

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