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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سجل 5 أهداف .. ابن الصعيد الجواني أحمد عاطف يتوهج مع فيوتشر فى الدورى

احمد عاطف
احمد عاطف

 

تغلب فريق فيوتشر على منافسه مصر للمقاصة بثلاثة أهداف دون مقابل في  المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري الممتاز.

ونجح أحمد عاطف نجم فريق فيوتشر فى تسجيل هدفين وقاد فريقه إلى الفوز على الفريق الفيومي فى الدورى الممتاز.

صدى البلد يرصد أبرز أرقام أحمد عاطف مع فيوتشر في الدوري هذا الموسم

شارك أحمد عاطف بقميص فريق فيوتشر في 9 مباريات خلال الموسم الحالي.

نجح أحمد عاطف رفقة فريق فيوتشر فى تسجيل 5 أهداف.

ساهم أحمد عاطف بقميص نادي فيوتشر فى صناعة 1 أسست.

كان الثنائى أيمن الصفاقسي وأحمد عاطف أحرزا هدفي فريق فيوتشر في الدقيقتين 2 و 44.

وفي شوط المباراة الثاني سجل احمد عاطف هدف ثاني له وثالث لفريق فيوتشر لينتهي اللقاء بفوز فريقه بثلاثية نظيفة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد فيوتشر للنقطة 28 في المركز الرابع بينما يتجمد رصيد مصر المقاصة عند النقطة 10 في المركز قبل الاخير.

يذكر أن اللاعب أحمد عاطف، صاحب الـ ٢٣ عاما، جاءت بدايته فى مركز شباب سوهاج، وتم تصعيده للفريق الأول فى عمر ١٦ عاما.

أحمد عاطف خلال مشاركته في صفوف مركز شباب سوهاج تلقى عرضين، أحدهما من دجلة والآخر من الإسماعيلى، ولكنه فضل الانتقال إلى صفوف الفريق الدجلاوي.

وقام اللاعب الشاب أحمد عاطف بالتوقيع لفريق وادى دجلة واللعب فى قطاع الناشئين فريق مواليد ٩٧.

ثم تلاه التصعيد للفريق الأول من قبل المدير الفنى اليونانى جوناس تاكيس، ثم الإعارة لنادى ارجوتليس اليونانى.

عاد أحمد عاطف مرة أخرى إلى صفوف فريق وادى دجلة بعدما خاض تجربة احترافية قصيرة انتهت بسبب انتشار فيروس كورونا في أوروبا.

حصل على لقب هداف دورى الجمهورية برصيد 19 هدفا، واحترف في نادى ارجوتيلىس اليونانى، وعاد منه إلى دجلة  بسبب كورونا، وبعد نهاية الموسم تمت إعارته بنية البيع النهائي إلى فيوتشر.

وشارك أحمد عاطف فى أكثر من مركز مع وادى دجلة، ومنها جميع مراكز الهجوم والوسط سواء على مستوى الجناح أو الارتكاز، بخلاف كونه يلعب فى مركز رأس الحربة.

خاض أحمد عاطف بقميص فريق وادى دجلة 18 مباراة بمسابقة الدورى الممتاز، أحرز خلالها 6 أهداف وصنع هدفين، فيما شارك فى مباراتين بمسابقة كأس مصر.

ووافق مسئولو نادى دجلة على انتقال اللاعب إلى نادى فيوتشر على سبيل الإعارة بنية البيع النهائي بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الزمالك بعدما نال قناعة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للقلعة البيضاء، كما أدى تباطؤ مسئولي النادى الأهلى إلى عدم انتقال اللاعب إلى صفوف المارد الأحمر.
 

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