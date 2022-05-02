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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة تصدر نشاط وحصاد معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة خلال شهر مارس

صدى البلد

أصدرت وزارة الزراعة عددا من الأنشطة التى قام بها معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة خلال شهر مارس.

وقال د. محمد الخولي مدير المعهد إن أنشطة المعهد تنوعت ما بين الخدمات الجماهيرية والأنشطة التدريبية والإرشادية والبيئية وكذلك التعاون الدولي. 

وجاءت على النحو التالي:

أولا: في إطار الخدمات الجماهيرية.
• إعداد وتسليم تقارير لتقنين واضعي اليد لمساحة 1963 فدانا. 
• إجراء معاينات خارجية لمساحة (20) فدانا.

ثانيا: في مجال الاسمدة والمخصبات:
1-  اللجنة الفنية بالمعهد:
فحص ملفات لعدد (584) “مركب سمادي فني” خاصة بالشركات والعدد الذي تم استكمال التسجيل من قبل اللجنة (277) مركبا والعدد الذي تم رفضه (2) والعدد الذي به أراء فنية (305) مركب سمادي.
2-  في مجال الرقابة على الاسمدة.
• سحب وتحليل لعدد 498 عينة سماد.
• القيام بعدد 51 مأمورية تفتيش وسحب عينات سماد من الموانئ.
• إصدار تراخيص لعدد (20) “مصنع سمادي” بعد فحص المستندات والمعاينات على الطبيعة.

ثالثا: أنشطة بيئية وخدمية لخدمة التنمية بالدولة المصرية.
1-خدمة التحاليل للأراضي والمياه للجمهور
1- تحليل (165) عينة سماد معدني.
2- تحليل (273) عينة مياه.
3- تحليل (402) عينة تربة.
4- تحليل (46) عينة نباتية.
5- تحليل (6) عينات مستخلص. 
2-معالجة التربة من النيماتودا وكذلك بيع المخصبات الحيوية وبيع وتقييم الاسمدة العضوية: 
• معاملة (5650) فدان محاليل النيمافرى والخمائر المنشطة.
• تقييم (10) عينات هيوميك.
• إنتاج وبيع (20) لتر لقاح سويرى NPK نشط.
• إنتاج وبيع (50 لتر) نيمالس .
• إنتاج وبيع (56) كيس ميكوريزين .
• تقييم (64) عينة سماد عضوى.
• تم الكشف عن النيماتودا في 140 عينة تربة.
• أعفان الجذور في (80) عينة تربة.

رابعا: في إطار التعاون الدولي:
استقبل أ.د. محمد الخولي مدير المعهد  وفدا هولنديا لدراسة أوجه التعاون المقترحة في مجال الأراضي والمياه والبيئة.

خامسا: في مجال ورش العمل والدورات التدريبية والمدارس الحقلية:


1- في إطار تعظيم الدور الارشادي ونقل التكنولوجيا لمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة وتحت رعاية أ.د. محمد الخولي –مدير المعهد أقيمت مدرسة حقلية في محافظة أسوان مركز كوم أمبو لتوعية المزارعين بالطرق المختلفة لتدوير المخلفات الزراعية وإنتاج الأسمدة العضوية للأراضي والمحاصيل الزراعية كبديل للأسمدة الكيماوية.


2- عقد ورشة عمل بعنوان "مهارات الاتصال الفعال داخل المنشأة" بهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري للمعهد والذي حاضر فيها د.أحمد إبراهيم –محاضر الموارد البشرية بالجامعة الامريكية.


3- عقد دوره تدريبية بعنوان " الإدارة المستدامة في مجال تحسين وصيانة الأراضي المتأثرة بالأملاح" بـ سخا بمحافظة كفر الشيخ. 

الزراعة البيئة المياة التنمية الدولة المصرية معهد بحوث الأراضي

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