لو مش حاسس ببهجة العيد .. 4 أطعمة ترفع هرمون السعادة

“مش حاسس بالعيد".. جملة تداولها العديد من الأشخاص على السوشيال ميديا، دون معرفة السبب، ومن الممكن أن يكون الحل هو رفع هرمون السعادة بواسطة بعض الأطعمة.

أوضحت دراسة جديدة أن هرمون السيروتونين يعمل كمثبت للمزاج، يمكن أن تزيد المكملات من مستويات السيروتونين من خلال حمض التريبتوفان الأميني.

أطعمة ترفع هرمون السعادة

ولكن من أجل اتباع نهج أكثر طبيعية لزيادة محتملة في مستويات السيروتونين، يمكنك تجربة تناول الأطعمة التي تحتوي على التربتوفان، من المعروف أن نقص التربتوفان يحدث عند أولئك الذين يعانون من اضطرابات المزاج مثل الاكتئاب والقلق.

هذه هي الأطعمة التي يمكن أن تساعد في زيادة مستويات السيروتونين.

1- البيض

يمكن أن يزيد البروتين الموجود في البيض بشكل كبير من مستويات التربتوفان في بلازما الدم.

2- الجبن

الجبن هو مصدر كبير آخر للتربتوفان، من الأطباق المفضلة اللذيذة التي يمكنك صنعها المكرونة والجبن ، حيث يتم دمج الجبن مع البيض والحليب، وهو أيضًا مصدر جيد للتربتوفان.

3- الأناناس

ثبت أن الأناناس يحتوي على مادة السيروتونين منذ عقود، ضع في اعتبارك أنه في حين أن بعض النباتات الأخرى، مثل الطماطم ، تزيد من السيروتونين أثناء نضجها.

4- المكسرات

تحتوي المكسرات والبذور على التربتوفان. تشير الدراسات إلى أن تناول حفنة من المكسرات يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الوفاة بسبب السرطان وأمراض القلب ومشاكل الجهاز التنفسي.

المكسرات والبذور هي أيضًا مصادر جيدة للألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة.

مصدر المعلومات

magazin