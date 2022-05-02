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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توافد الزائرين على مصيف بلطيم لقضاء أول أيام عيد الفطر.. صور

مصيف بلطيم
مصيف بلطيم

شهدت شواطئ مصيف بلطيم، اليوم الإثنين، توافد الزائرين من عدد من محافظات الجمهورية، لقضاء أول أيام عيد الفطر المبارك، واستمرت حملات النظافة على الشواطئ منذ الصباح الباكر، بالتزامن مع رفع مستوى المرافق والخدمات.

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وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم توفير جميع سبل الراحة لهم، والاستعداد بخطة الإنقاذ ومراقبة حالة البحر أولاً بأول بمصيف بلطيم حفاظاً على رواد المصيف، وتوفير الخدمات الأساسية والمرافق بالمصيف خلال فترة عيد الفطر، وتوفير وسائل السلامة للمصطافين والاهتمام بالنظافة العامة بالشواطئ والتأكيد على توافر السلع التموينية ومراقبة مخابز المدينة وتنفيذ حملات مكبرة للنظافة صباحا ومساء، وانتشار فرق الإنقاذ المدربة، وأفراد الشرطة، على الشاطئ لمنع أي مضايقات قد تحدث للمصطافين، في أوقات الزحام الشديد.


وأضاف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع شواطئ المدينة، وفتح الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ مجاناً خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، لتحقيق المتعة وإضفاء جو من السعادة لرواد المدينة، خاصة الأطفال، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 

وأكد عطية، أن من بين أسباب الإقبال على المصيف ما يتميز به من هدوء فهو مصيف العائلات، إضافة لتوفير كافة احتياجات المصطافين، والمترددين عليه، من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، كما لجأ عدد كبير من المعيدين لمياه البحر المتوسط لقضاء أمتع الأوقات على شواطئ مدينة مصيف بلطيم.
وأضاف رئيس مدينة مصيف بلطيم، جرى توزيع فرق الإنقاذ، والمعدات الخاصة بالإنقاذ علي جميع الشواطئ والتأكيد على التواجد علي الشاطئ حتى خروج كل المصطافين من البحر لضمان سلامتهم، متمنيا لهم بقضاء وقت ممتع وسعيد بمدينة مصيف بلطيم.

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كفر الشيخ الحدائق والمتنزهات المصيف السلع التموينية محافظ كفر الشيخ البحر المتوسط عيد الفطر

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