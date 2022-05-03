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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

7 مايو.. الجنايات تنهى قضية الزاوج العرفي بالدقي

صدى البلد

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد احمد علي، حكمها على متهمين بالاتجار في البشر واستغلال المجني عليهم جنسيا، تحت ستار الزواج العرفي بالدقي.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد علي، وعضوية المستشارين صفاء الدين اباظه ومحمد شعبان حبيب ومحمود محمد طلعت المستشارون بمحكمة استئناف القاهرة ، وأمانة سر وائل عبد المقصود وإسلام عاشور .

وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بأنهم بدائرة قسم الدقي اتجروا بالبشر بأن استخدما المجني عليهم، مستغلين حالة الضعف والحاجة الشديدة للمال لديهم حال كون الأولي طفلة بقصد استغلالهم جنسياً للحصول على ربح مادي، مساسا في حقهم في الحماية من الاتجار  بهم من أجل الحصول علي منفعة باستغلالهم في وقائع زواج قصر بعقود، بأن قامت المتهمة الثانية باستقطاب المجني عليهم وإيوائهم مع المتهم الأول والاتفاق مع أحد الأشخاص عربي الجنسية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،  علي تزويجه أحدي المجني عليهم بمقابل مالي وقدره 30 ألف جنيه علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما استغلا المجني عليها والبالغة من العمر 17 عاما جنسياً، بأن قاما بعرضها للزواج لمدة أسبوع علي أحد الأشخاص عربي الجنسية مقابل 30 الف جنيه، كما استخدما المجني عليهم، بأن قاما بعرضهم للزواج لمدة أسبوع علي أحد الأشخاص سعودي الجنسية مقابل 30 الف جنيه وكان ذلك بالخداع بقصد ارتكاب الدعارة،  وأكد أمر الإحالة بأن المتهم الأول استخدم حسابا خاصاً علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لارتكاب الوقائع محل الوصف السابق علي النحو الذي كشفته التحقيقات.

محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة التجمع الخامس الاتجار في البشر

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