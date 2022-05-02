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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد صفعة الفيفا.. الاتحاد الجزائري يعلن موعد مباراتي أوغندا وتنزانيا

صدى البلد

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن مواعيد خوض الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، "2023 بكوت ديفوار".

وذكر الاتحاد الجزائري في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الاتحاد الأفريقي، حدد مواجهة المنتخب الجزائري الأولى، يوم 4 يونيو 2022، بملعب المجمع الأولمبي بوهران، أمام المنتخب الأوغندي.

وستواجه الجزائر، التي تلعب في المجموعة السادسة، منتخبات أوغندا والنيجر وتنزانيا.

وسيدير المباراة رباعي مصري بقيادة محمد عادل، مع مساعديه محمد سمير جمال سعد، وأحمد توفيق تليب علي، والحكم الرابع إبراهيم نور الدين.

وسيخوض المنتخب الجزائري، مباراة الجولة الثانية التي ستجرى بإدارة الحكم السوداني محمود علي محمود، أمام المنتخب التنزاني، يوم الأربعاء 8 يونيو 2022 بالملعب الوطني بدار السلام.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"،أعلن  اليوم الاثنين، قرار لجنة الانضباط بشأن مباراة الجزائر والكاميرون، التي أقيمت يوم 29 مارس آذار الماضي، في إياب الدور النهائي من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتقرر تغريم الاتحاد الجزائري 3 آلاف فرانك سويسري، بسبب شغب الجماهير في مدرجات ملعب مصطفى تشاكر، بإلقاء المقذوفات وإشعال الألعاب النارية.

وكان المنتخب الكاميروني قد تأهل بسيناريو مثير للمونديال.

فبعدما فاز منتخب الجزائر ذهابًا بهدف دون رد في ملعب جابوما، نجح أسود الكاميرون في انتزاع انتصار مفاجئ خارج أرضهم (2-1)، في الوقت القاتل من مباراة الإياب.

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