يحافظ على صحة الدماغ.. سمك السلمون من الأطعمة المغذية.. لهذه الأسباب







قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فوائد سمك السلمون.





فوائد سمك السلمون:

1. للدماغ: يحافظ سمك السلمون على صحّة الدماغ، وذلك بفضل احتوائه على أوميجا 3 وفيتامين ب 12 والفوسفور، كما أنه يُنشّط الذاكرةويحمي الانسان من خطر الإصابة بالاكتئاب ويحدّ من ضمور الدماغ مع التقدم في السن.

2. للقلب: تعمل الأحماض الدهنية الموجودة في سمك السلمو على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، فهي تمنع تخثر الدم وتحدّ منالإصابة بالذبحة القلبية والجلطات، بالإضافة أنّ لديها القدرة على ضبط ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

3. العين: يساعد سمك السلمون في حماية العين من خطر الإصابة بالضمور في شبكية العين، كما أنه يعالج مرض متلازمة العين الجافةلذلك ينصح بتناول السلمون حصتين أو أربع في الأسبوع.

4. مرض السكر: ينصح بتناول سمك السلمون لمن يعانون من مرض السكر، فهو يحافظ على مستويات السكر في الدم وذلك بسبب عدماحتوائه على السكر والجلوكسيدات.





5. العظام: يساعد سمك السلمون على تقوية العظام ويزيد من كثافتها كما أنّه يعالج الكثير من مشاكل العظام كالتكلّس والتهابات المفصل.





6. الجهاز العصبي: يحمي سمك السلمون الجهاز العصبي من التدهور المرتبط بتقدم السن وذلك بفضل الأحماض الدهنية الموجودة به، كماوينصح أن تتناوله الحوامل لأنه يؤثر ايجابياً على تكوّن الجهاز العصبي عند الجنين.





7. البشرة: يمنح سمك السلمون البشرة النضارة والإشراق وذلك بفضل الفيتامينات والمعادن التي يحتويها ويحميها أيضاً من ظهور علاماتالشيخوخة، لذلك يجب تناوله أسبوعياً لضمان بشرة خالية من العيوب.





العنوان النجف الاشرف شارع المثنى مقابل الطاقة الكهربائية.