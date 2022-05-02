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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد عددا من المستشفيات ويقدم التهنئة لأطقم الأطباء والتمريض

محافظ بورسعيد يشدد
محافظ بورسعيد يشدد على جاهزية المستشفيات ورفع درجة الاستعداد

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم ، سير وانتظام العمل داخل مستشفيات الزهور والسلام ،  وذلك لمتابعة مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين، وجاهزية كافة المستشفيات خلال عيد الفطر المبارك.

محافظ بورسعيد يشدد على جاهزية المستشفيات ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الفطر المبارك 

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة لأطقم الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفيات بمناسبة عيد الفطر المبارك،  مشيدا بجهودهم المتواصلة في تقديم الرعاية الطبية والصحية للمواطنين على أكمل وجه.

محافظ بورسعيد يشدد على جاهزية المستشفيات ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الفطر المبارك 

وقام محافظ بورسعيد بالمرور على عدد من الأقسام، للتأكد من كفاءة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين والمنتفعين بالمنظومة، مشيدًا بجاهزية المستشفيات ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الفطر المبارك .

محافظ بورسعيد يشدد على جاهزية المستشفيات ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الفطر المبارك 

والتقى محافظ بورسعيد، خلال تفقده أقسام المستشفيات ، بعدد من المواطنين،  مقدما لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر،  ومستفسرًا منهم عن مدى رضاهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم داخل المستشفيات. 

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محافظ بورسعيد يشدد على جاهزية المستشفيات ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الفطر المبارك 

وأشاد المواطنين بالمنظومة الصحية الجديدة، وتطور مستوى الأداء والخدمات داخل مستشفيات التأمين الصحي الشامل ، مؤكدين حدوث طفرة ملموسة في الملف الصحي ببورسعيد.

محافظ بورسعيد يشدد على جاهزية المستشفيات ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الفطر المبارك 
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