محافظ بورسعيد يتفقد مستجدات أعمال تطوير مبنى الديوان العام الغربي

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، مستجدات العمل في تطوير ورفع كفاءة مبنى الديوان العام الغربي، مطلعا على نسب ومعدلات التنفيذ التي شهدها المبنى حتى الٱن، مشيدا بوصول العمل لمراحل متقدمة في تطوير المبنى، رافقه خلالها الشركة الهندسيىة القائمة على تطوير المبنى.

محافظ بورسعيد يتفقد الجناح الغربة الديوان العام

وأكد محافظ بورسعيد، أن تطوير مبنى الديوان العام الغربي ، يأتي في إطار تطوير المؤسسات الحكومية على أعلى مستوى، تماشيا مع أعمال التنمية التي تشهدها بورسعيد، ومع انتهاء أعمال التطوير يكون قد تم تطوير الديوان العام بالكامل..

محافظ بورسعيد يتفقد الجناح الغربة الديوان العام

واستمع محافظ بورسعيد، لشرح تفصيلي حول التصميم النهائي للمبنى الجديد، وأهم الإدارات التى سيشملها، موجها بأهمية تصميم المبنى على أعلى طراز تماشيا مع أعمال التطوير التى شهدها الديوان العام فى إطار تطبيق منظومة التحول الرقمي الجديدة، والإسراع في معدلات العمل لسرعة تشغيل المبنى في أقرب وقت.

محافظ بورسعيد يتفقد الجناح الغربة الديوان العام

وأوضح محافظ بورسعيد، أن تطوير المبنى الغربي للديوان العام سيوفر سبل الراحة للعاملين بالديوان العام، كونه مزود بأحدث النظم الإدارية والأجهزة الإلكترونية الحديثة، ومقام على أحدث طراز، لافتا إلى أن الديوان العام شهد أعمال تطوير على درجة كبيرة من الكفاءة، بالإضافة إلى تطوير كل إدارات الديوان واستحداث الأنظمة التكنولوجية والرقمية التي تساهم في سرعة أداء الخدمة ودقتها، موضحا أن كل المؤسسات بالمحافظة تشهد أعمال تطوير بالتوازى بما يتناسب مع التنمية الشاملة على أرض بورسعيد وتطبيق المنظومة الرقمية والتى ساهمت في تحسين مستوى العمل الإداري والحكومي.