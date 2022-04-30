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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نجاح إجراء قسطرة قلبية للطفلين محمود و كنزى بمستشفى نصر بورسعيد

نجاح إجراء قسطرة
نجاح إجراء قسطرة قلبية

نجحت الفرق الطبية بمستشفى النصر فى محافظة بورسعيد التابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل  من إنقاذ حياة الطفلين(محمود و كنزى) وخروجهما من المستشفى فى أقل من 24 ساعة بعد تماثل الحالتين للشفاء التام دون اللجوء للجراحة.

كانت مستشفي نصر بورسعيد استقبلت الطفل (محمود) عمره ثلاث سنوات يعانى من ثقب بين البطينين تحت الصمام الأورطي وتضخم فى عضلة القلب وصعوبة في التنفس.

تم عمل قسطرة من خلال تركيب جهاز بالقسطرة وتم غلق الثقب بنجاح، وتحسن الحالة بعد غلق الثقب مباشرة وخروجه من المستشفى فى أقل من 24 ساعة 

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هذا وكانت الطفلة (كنزى ) عمرها سنتين ذهبت إلى مستشفى نصر بورسعيد التخصصي تعانى من تضخم فى عضلة القلب و عوبة فى التنفس وبعد إجراء الفحوصات، تبين أن لديها ثقب بين البطينين فى منتصف الحاجز وتم غلق الثقب بنجاح وخروجها فى حالة جيدة فى أقل من 24 ساعة 

تم إجراء القسطرة لهما على يد فريق من أمهر الأطباء المتخصصين ضم د. عبد الرحمن العفيفي استشارى ورئيس قسم قلب الأطفال وقسطرة العيوب الخلقية بمركز مجدى يعقوب بأسوان ومستشفى نصر بورسعيد  ود. محمد توفيق استشارى قلب الأطفال وقسطرة العيوب الخلقية بمركز مجدى يعقوب بأسوان ومستشفى النصر التخصصي فى بورسعيد بالإضافة إلي د وفاء أبو الخير اخصائى قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصي و د هايدي حسن مساعد أخصائى قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصي ود أيمن التوني أخصائي التخدير بمستشفى النصر التخصصي. 

وتتخطى تكلفة مثل هذه العمليات في القطاع الخاص 100 ألف جنيه للعملية الواحدة ، إلا أنه تم إجراؤها الطفلين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بنسبة بمساهمة 300 جنيه فقط.

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