محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر

استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، اليوم، وفدا من الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد.

وقدم وفد الكنيسة أسمى وأرق التهانى لمحافظ بورسعيد بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيين دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن.

من جانبه عبر محافظ بورسعيد عن شكره وتقديره لوفد الكنيسة ، مؤكدا ان الفترة الحالية كانت مليئة بالأعياد التي جمعت كافة طوائف المجتمع وأكدت على النسيج الوطنى الواحد بين أبناء الوطن ، تلك المشاعر التى تتجسد دوما فى المناسبات وجميع الأوقات ، مؤكدا أن الأعياد الدينية والوطنية تبرز عمق الإخوة بين أبناء الوطن الواحد والتي تتجلي في أبهي صورة لها بمحافظة بورسعيد.