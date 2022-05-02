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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شركة للذكاء الاصطناعي تعمل على استنساخ العالم الحقيقى في لعبة فيديو.. تفاصيل

شركة للذكاء الاصطناعي
شركة للذكاء الاصطناعي تعمل على استنساخ العالم الحقيقى

تختبر شركة Unity Technologies -للذكاء الاصطناعي وألعاب الفيديو- عددا من التقنيات الجديدة التى يمكن من خلالها صنع نسخ واقعية من العالم الحقيقى وإنشائها في ألعاب الفيديو، حيث تسعى الشركة على تقديم عالم افتراضي موازى للعالم الحقيقي في كل شئ.

 

وبحسب صحيفة ديلى ستار البريطانية فإن شركة Unity Technologies وهى المطور لعدد من ألعاب الفيديو مثل بوكيمون و  Cuphead و Hollow Knight تأمل في استنساخ العالم بجميع أشكاله في ألعاب الفيديو. 

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وتريد الشركة أن تخلق ما يعرف ب "التوائم الرقمية" لكل شئ في العالم الحقيقي بدءا من أبسط الأشياء إلى قيادة السيارات وصناعتها بشكل افتراضي وحتى إنشاء نسخة افتراضية مماثلة لكوكب الأرض.  

 

وتأمل شركة Unity Technologies في أن عملية المحاكاة التى ستنشئها لكل شئ في العالم الواقعى سيساعد على التعامل مع سيناريوهات العالم الحقيقي بشكل أكثر فعالية لتلافى الأخطاء وكذلك لتعليم الأشخاص مهارات جديدة بشكل صحيح لتطبيقها في الواقع.   

 

وفقًا للمدير التنفيذي ديفيد رودس، تريد شركة Unity أن تخطو خطوة أخرى إلى الأمام وأن تبني "توأمًا رقميًا للعالم"، حيث يتطلب الذكاء الاصطناعي أيضًا آلاف الأنواع من بيانات التدريب لتعلم كيفية التعامل مع نفسه.  

 

وقال داني لانج ، نائب رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في شركة  Unity: "في عالم اصطناعي ، يمكنك بشكل أساسي إعادة إنشاء عالم أفضل من العالم الحقيقي لأنظمة التدريب، كما يمكن إنشاء العديد من السيناريوهات باستخدام هذه البيانات في وحدة" .

 

وذكرت مجلة WIRED أن شركة شركة Unity تعمل أيضا على إنشاء أشخاص افتراضيين يمكنهم التعامل مع الأياء في العالم الافتراضي لنستطيع التعلم منهم في كيفية القيام بالأشياء قبل تطبيقها، حيث تقوم شركات مثل تسلا  و Lyft بتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالسيارات التابعة لهم من خلال القيادة حول الطرق الحقيقية. 
 

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