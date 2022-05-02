والدة الشهيد ابو المجد: الرئيس سند وأب لجميع المصريين

حالة من السعادة شعر بها اهل الشهيد الرائد محمود ابو المجد، بعد تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لهم صباح اليوم، ومشاركتهم معه فى احتفالية عيد الفطر المبارك، التى أقيمت بمركز المنارة عقب أداء صلاة العيد.

اكدت الحاجة ماجدة سلامة، والدة الشهيد، ان هناك اهتمام دائم من القيادة السياسية باهالى الشهداء، وتوجيهات من الرئيس السيسى لجميع الاجهزة التنفيذية لتنفيذ احتياجات اهل الشهيد، وابناءه خاصة وان الشهيد توفى فى سن صغير لم يتجاوز الاربع وعشرون عاما.

وقالت ان رجال الداخلية يسارعون فى تنفيذ طلباتهم، ويشاركوهم فى جميع المناسبات، وان الرئيس السيسى يشاركهم فى جميع الاحتفالات الرسمية والغير رسمية، ولذلك دائما ما يشعر ابنه الوحيد بالفخر والعزة لمكانة والدة التى نالها بعد الشهادة.

ووجهت الشكر للرئيس السيسى قائله:"اتمنى ان تظل فوق رؤوسنا جميعا، لانك السند والاب الحقيقى لجميع المصريين، سواء المدنيين او العسكريين،".

وقالت:" ابني استشهد يوم ٢١ يناير عام ٢٠١٦، وكان عمره وقتها ٢٤ سنة، وانه أصيب بطلق ناري في البدرشين ثم تعافى، عام 2015، قبل استشهاده بعام".

وأضافت قائلة: "وفي يوم ٢١ يناير عام ٢٠١٦ قبل عيد ميلاد ابنه بيوم، استشهد أثناء اشتباكات مع إرهابيين في شارع اللبيني بالهرم، تاركا خلفه طفل عمره عام، لن أنسى ابني أبدا،