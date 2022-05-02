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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم ونائبيه يكشفون لـ "صدى البلد" كيفية قضائهم لإجازة عيد الفطر

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

“كيف يقضى المسئولين اجازة عيد الفطر المبارك ؟ ” .. سؤال يشغل بال الكثير من المصريين المهتمين بمتابعة تفاصيل حياة الشخصيات العامة والمشاهير .

ومن جانبه .. تواصل موقع صدى البلد مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الذي كشف في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، عن تفاصيل اجازة عيد الفطر المبارك بالنسبة له.

وزير التربية والتعليم

حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد : أنا في القاهرة طوال اجازة عيد الفطر المبارك ، أعمل على التحضير لأعمال الفترة القادمة .

وأضاف وزير التربية والتعليم : نحن منغشلون جدا في اجازة عيد الفطر المبارك بإنهاء كاف استعدادات عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف الدراسية المقرر عقدها بعد انتهاء اجازاة عيد الفطر مباشرةً.

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : استعد طوال اجازة عيد الفطر المبارك لعدد من الخطوات القادمة لتطوير منظومة التعليم سنعلن عنها في وقت لاحق.

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الدكتور رضا حجازي - نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين

 

وفي نفس الاطار .. تواصل موقع صدى البلد مع الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ، الذي قال في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أقصي اجازة عيد الفطر المبارك مع العائلة في محافظة الدقهلية “مسقط رأسي” حيث اعتدت على اداء صلاة العيد مع الاهل كل عيد.

الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني

كما تواصل موقع صدى البلد مع الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني الذي قال في تصريح خاص لموقع صدى البلد : اقضي اجازة عيد الفطر المبارك مع ابني واحفادي في احدي القري السياحية بالغردقة ، لانهم انهم يعيشون خارج مصر معظم ايام السنة ، وساعود للعمل يوم الاحد القادم ان شاء الله .

أحداث تعليمية هامة بعد اجازة عيد الفطر المبارك

جدير بالذكر أنه ، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لعدد من الأحداث الهامة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك خلال شهر مايو الجاري.

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ الصف الرابع الابتدائي ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 8 مايو 2022 .

وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ الصف الرابع الابتدائي لمدة 5 أيام ، حيث تنتهي رسميا يوم الخميس 12 مايو 2022 

كما تعقد إمتحانات الفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) نهاية العام الدراسي لمراحل النقل بالإبتدائي والإعدادي للعام الدراسي الجاري 2021-2022 من 7 مايو المقبل وفق الخطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم للدراسة  

وتبدأ امتحانات الصف الاول الثانوي 2022 ( امتحانات الفصل الدراسي الثاني ) يوم 11 مايو 222 وتستمر حتى 25 مايو 2022 ، و وتجرى امتحانات المواد خارج المجموع يومي اسبت والاثنين 7 و 9 مايو 2022.

من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي يوم 12 مايو وتستمر حتى 26 مايو 2022 ، وتعقد الامتحانات "إلكترونيًا" لأسئلة الاختيار من متعدد و"ورقيا" للأسئلة المقالية بلجان مراقبة ومؤمنة 

ةسيتم إجراء الامتحان البديل لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم على مدار 3 أيام في الفترة من 30 مايو إلى 1 يونيو 2022، على أن تعقد الامتحانات ورقيًا وتكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد.

كما تُعقد الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية (صفوف النقل / امتحان شهادة اتمام  بمرحلة التعليم الأساسي) الكترونياً من خلال المنصة الخاصة بالوزارة (اسئلة اختيار من متعدد)،  طبقاً للمواعيد المقررة بالجدول المُعلن الذى يبدأ يوم السبت الموافق 7 مايو 2022

وبالنسبة لطلاب التعليم الفني ، فمن المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2022  “العملية والمعملية” يوم السبت الموافق 2022/5/21، وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2022 التحريرية يوم السبت الموافق 2022/5/28.

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