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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة أسيوط يستقبل الأنبا يؤانس لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط يستقبل أسقف الأقباط الأرثوذكس

استقبل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط وتوابعها على رأس وفد كنسى وذلك لتقديم التهنئة إلى أسرة الجامعة فى أول أيام عيد الفطر المبارك والتى استقبلهم فيها كذلك  الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية والدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطرى والدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية ، والدكتور مصطفى السعيد الأستاذ المتفرغ بكلية الطب والدكتور وديع ماكسيموس الأستاذ المتفرغ بكلية التربية و شوكت صابر أمين عام الجامعة وعدد من القيادات الإدارية بالجامعة.

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وخلال اللقاء أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة منذ نشأتها على توطيد أواصر الود والتعاون مع كافة مؤسسات الجامعة والتى تأتى فى مقدمتها الهيئات والمؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية  وذلك إجلال وتقديراً لقاماته المرموقة وكجزء من دور الجامعة كمؤسسة مدنية  و تنويرية  تتسع لتواجد المؤسسات الدينية داخل أنشطة الجامعة بما يسمح بتكامل شخصية الأفراد وترسيخ قيم التسامح الدينى وحرية العقيدة ونبذ التعصب والتطرف الفكرى والدينى.

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