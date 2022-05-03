بعد ضبط أسماك فاسدة.. الحبس 5سنوات وغرامة 30ألف جنيه عقوبة غش الأغذية

دشنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج، برئاسة المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، حملة مُكبرة، لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، والاطمئنان على المواد الغذائية المُقدمة للمواطنين؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطن السوهاجي.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط ٤١٥ كيلو أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، من بينهم ١٠٠ كيلو أسماك مُملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اعدامهم فور الانتهاء من الحملة.

وأكد المهندس محمد إبراهيم، أن المديرية ستظل تعمل جاهدة على مدار الساعة خلال أيام عيد الفطر المُبارك، لمتابعة سير العمل بالأسواق والمخابز، والوقوف على أية معوقات او اخلال قد يحدث، وضبط الخارجين عن القانون.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.