الجيزة: إزالة 49 بناءً مخالفا وتعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

كلف اللواء احمد راشد محافظ الجيزه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات الرصد والمتابعة خلال إجازة عيد الفطر وتكثيف حملات ضبط مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي أملاك الدولة والزراعية والتصدي لأي محاولات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وتابع محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة منشاة القناطر في ضبط ١٨ حالة بناء مخالف شملت إزالة ١٢ بناء مخالف وتعد بقري وردان ومنشية رضوان والرهاوي وأم دينار والاخصاص والمنصورية واتريس والقطا بمساحات إجمالية ١٨٠٠م تنوعت بين إزالة وفك شدات خشبية وإزالة أسوار وبناء في المهد .



و تم إيقاف وإزالة ٦ حالات بناء بالبلوك الأبيض على مساحات ٣٠ م و ٥٠ م و ١٠٠ م و ١٥٠ م بقريتي ابو غالب وأم دينار وفك ٢ حاله شدة خشبية لسقف الدور الأول على مساحه ١٠٠ م بقرية ذات الكوم ومصادرة الخلاطة وأخري بمساحه ١٠٠ م بكفر حجازى .

وتابع محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة العياط علي مدار ثلاثة أيام في إزالة ١٢ تعد علي الأراضي الزراعية شملت ١٠ حالات بمساحة حوالى ١٠٠٠ متر بقري البرغوتى وبهبيت والعطف وبيدف وعزبة قوت القلوب وقرية الجملة وبمساحات تتراوح بين ٨٧ م و ٦٠ م و ١٧٥ م و ١٢٠ م وإزالة صبه خرسانية بالدور الثاني بقرية كفر عمار و حالة تعدى بالبناء على أرض زراعية بقرية البليدة بمساحة ١٧٥ م و إعادة إزالة حالة تعدى بالبناء على أرض أملاك دولة ولاية الرى بقرية جرزا .

وشملت جهود مركز ومدينة العياط إزالة ٤ حالات تعدى بالبناء على أرض زراعية بمساحة ٦١٠م شملت مزارع مواشى بقرية منشأة فاضل بمساحة ٢٣٠متر و بقرية كفر الضبعى بمساحة حوالى ١٠٠ م و أساس بالبلوك بقرية كفر الرفاعي بمساحة ٢٠٠م و حفر اساس بالبلوك بقرية المقاطفية بمساحة ٨٠م .

وأطلع محافظ الجيزة علي جهود مركز ومدينة أطفيح في إزالة ١٥ حاله تعدي على الأراضي أملاك الدولة شملت ٧ حالات بقرية عرب الإشرافية ومنشأة سليمان بمساحة إجمالية ٨٥٠ م و ٨ حالات بقرية عرب بني صالح بمساحه ١٠٠٠ م بالإضافة إلى إزالة ٣ حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بقرية صول علي مساحه ٥٠٠م