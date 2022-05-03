عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجيزة: إزالة 49 بناءً مخالفا وتعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

صدى البلد

كلف اللواء احمد راشد محافظ الجيزه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات الرصد والمتابعة خلال إجازة عيد الفطر وتكثيف حملات ضبط مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي أملاك الدولة والزراعية والتصدي لأي محاولات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وتابع محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة منشاة القناطر في ضبط ١٨ حالة بناء مخالف شملت إزالة ١٢ بناء مخالف وتعد بقري وردان ومنشية رضوان والرهاوي وأم دينار والاخصاص والمنصورية واتريس والقطا بمساحات إجمالية ١٨٠٠م تنوعت بين إزالة وفك شدات خشبية وإزالة أسوار وبناء في المهد . 


و تم  إيقاف وإزالة ٦ حالات بناء بالبلوك الأبيض على مساحات ٣٠ م و ٥٠ م و ١٠٠ م و ١٥٠ م بقريتي ابو غالب وأم دينار وفك ٢ حاله شدة خشبية لسقف الدور الأول على مساحه ١٠٠ م  بقرية ذات الكوم ومصادرة الخلاطة وأخري بمساحه ١٠٠ م  بكفر حجازى .

وتابع محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة العياط علي مدار ثلاثة أيام في إزالة ١٢  تعد علي الأراضي الزراعية شملت ١٠ حالات بمساحة حوالى ١٠٠٠ متر بقري البرغوتى وبهبيت والعطف وبيدف وعزبة قوت القلوب وقرية الجملة وبمساحات تتراوح بين ٨٧ م   و ٦٠ م و ١٧٥ م و ١٢٠ م  وإزالة صبه خرسانية بالدور الثاني بقرية كفر عمار و حالة تعدى بالبناء على أرض زراعية بقرية البليدة بمساحة  ١٧٥ م  و إعادة إزالة حالة تعدى بالبناء على أرض أملاك دولة ولاية الرى بقرية جرزا . 
وشملت جهود مركز ومدينة العياط إزالة ٤ حالات تعدى  بالبناء على أرض زراعية  بمساحة ٦١٠م شملت مزارع مواشى  بقرية منشأة فاضل  بمساحة ٢٣٠متر و بقرية كفر الضبعى  بمساحة حوالى ١٠٠ م و أساس بالبلوك بقرية كفر الرفاعي بمساحة ٢٠٠م و حفر اساس بالبلوك بقرية المقاطفية بمساحة ٨٠م .  
وأطلع محافظ الجيزة علي جهود مركز ومدينة أطفيح في إزالة ١٥ حاله تعدي على الأراضي أملاك الدولة شملت ٧ حالات بقرية عرب الإشرافية ومنشأة سليمان بمساحة إجمالية ٨٥٠ م و  ٨ حالات بقرية عرب بني صالح بمساحه ١٠٠٠ م  بالإضافة إلى إزالة  ٣ حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بقرية صول علي مساحه ٥٠٠م 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صيام الستة البيض 2022 .. فضلها وأصل تسميتها

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

من لم يصل صلاة العيد .. 9 حقائق قد تجعلك تندم

وقت تكبيرات العيد .. متى يبدأ التكبير في عيد الفطر وينتهي وفضله وصيغته

كم عدد تكبيرات صلاة العيد .. وهل فرض أم سنة؟ 3 آراء للفقهاء

سفر الزوج أو الزوجة إلى الخارج للعمل..3 حالات تمنح الموظفين إجازة بدون أجر

ترشيحاتنا

موعد صيام الستة البيض 2022 .. فضلها وأصل تسميتها

مخدرات وقتل.. قصة جرائم طاردت الحياة الأسرية لـ ميرنا المهندس

ضمير حي.. تصريحات رئيس البرلمان العربي عن الصحافة في يومها العالمي

بعد زيادة وصل 45 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات سيارات جيلي اوكافانجو 2022

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء ثانى أيام العيد

الحبس وغرامة تصل لـ2 مليون..عقوبة تعريض حياة مواطن للخطر بقانون حماية المستهلك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قريبًا.. افتتاح أول فندق فخم في الفضاء الخارجي

ضابط أمريكي يقتل طفلًا صغيرًا متعمدًا وعقوبة صارمة بانتظاره

مدرسة المشاغبين.. أسرار وحكايات أشهر مسرحيات مصر في العيد

نجمات الزمن الجميل في العيد.. صور

فيديو

فيديو جراف.. جاسوس إسرائيلي يخترق هاتف رئيس وزراء إسبانيا.. تفاصيل القصة

كواليس طرد قناة «مكملين» الإخوانية من تركيا.. فيديو جراف

تعرف على عقوبة الفيفا ضد السنغال بسبب أحداث مباراة مصر

إظهار الفرحة والتجمّل .. سنن أحرص على اتباعها في عيد الفطر

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ