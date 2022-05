بسعر 4.8 مليون دولار.. كيم كاردشيان ترتدي فستان مارلين مونرو

ظهرت نجمة المواقع التواصل الاجتماعي كيم كاردشيان في حفل Met Gala لعام 2022 في نيويورك، وهي ترتدي فستان نجمة هوليوود الراحلة مارلين مونرو والتي ارتدته قبل 60 عاما أمام الرئيس الأمريكي جون إف كينيدي في عيد ميلاده عام 1962.

كيم كارداشيان ترتدي فستان مارلين مونرو وثير الجدل به في حفل Met Gala

وعبرت كيم كارداشيان عن فرحتها بارتداء فستان مارلين مونرو؛ حيث انها خسرت 16 رطلاً لتناسب الثوب، وذلك لأن الفستان ضيق، ويتميز الفستان أنه مزين بأكثر من 6000 كريستالة مخيطة يدوياً بواسطة جين لويس ، وفقا لما نشر في صحيفة "الجارديان" البريطانية.

كيم كارداشيان ترتدي فستان مارلين مونرو وثير الجدل به في حفل Met Gala





وتم بيع فستان مارلين مونرو في عام 2016 مقابل 4.8 مليون دولار، مما جعله يحمل الرقم القياسي لأغلى فستان تم بيعه في المزاد، يتم تخزين الفستان الآن عادةً في قبو يمكن التحكم بدرجة حرارته في متحف Ripley’s Believe It Or Not في أورلاندو بولاية فلوريدا، وتم نقله إلى منزل كيم كارداشيان في كالاباساس بكاليفورنيا على متن طائرة خاصة برفقة حراس.





كيم كارداشيان ترتدي فستان مارلين مونرو وثير الجدل به في حفل Met Gala





وصعدت كيم كارداشيان إلى السجادة الحمراء مرتدية الفستان الذي تبلغ تكلفته ملايين الدولارات ويعلوه شال أبيض من الفرو مع تغير ون شعرها إفل اللون البلوند لكي تتشبه بإطلالة مارلين مونرو.

كيم كارداشيان ترتدي فستان مارلين مونرو وثير الجدل به في حفل Met Gala



وظهرت كيم كارداشيان بجانب شريكها الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون الذي ارتدى بدلة سوداء ونظارة شمسية؛ حيث يحتفل Met Gala، المعروف بقائمة ضيوفه البارزة ومجموعاته الفاخرة، بافتتاح معرض الأزياء السنوي في معهد متروبوليتان للفنون للأزياء، واستلهم المعرض المقام في أمريكا هذا العام مختارات من الموضة، وموضوع الاحتفال هو "بريق مذهّب".