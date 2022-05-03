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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة عالمية.. طريقة عمل مكرونة أرابياتا بالزيتون

طريقة عمل مكرونة
طريقة عمل مكرونة أربياتا بالزيتون

وتعتبر طريقة عمل مكرونة أرابياتا بالزيتون، فهي من الوصفات العالمية، والتي يمكن تحضيرها على مائدتك لتبهري عائلتك بوصفاتك السهلة والسريعة، ويمكن تقدميها بجانب أطباقك الرئيسية، وإليكم الوصفة بالتفصيل.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل مكرونة أرابياتا بالزيتون، وهي وصفة سهلة وسريعة، ويمكن تحضيرها في المنزل في حوالي ساعة واحدة، تكفي لحوالي 4 أشخاص، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.

 

طريقة عمل مكرونة أرابياتا بالزيتون
 

 

طريقة عمل مكرونة أرابياتا بالزيتون


مقادير طريقة عمل مكرونة أرابياتا بالزيتون :
½ كيلو مكرونة
2 ملعقة طماطم بيوريه
2 فلفل ألوان
1 بصلة مفرومة
2 فص ثوم مفروم
1 بصل أخضر مقطع صغير
2 ملعقة زيت زيتون
1 ملعقة كزبرة مفرومة
1 ملعقة ملح
1 ملعقة فلفل
1 ملعقة كمون
2 ملعقة زيتون منزوع البذر


طريقة عمل مكرونة أرابياتا بالزيتون :
- اسلقي المكرونة في الماء المغلي ثم صفّيها.
- قلي البصل والثوم في زيت الزيتون حتى يصفر لونهم.
- أضيفي الزيتون، الطماطم بيوريه، الفلفل ألوان والبصل الأخضر.
- تبّلي الخليط بالملح، الفلفل، الكمون والكزبرة.
- أضيفي مكرونة أرابياتا بالزيتون وقلبيها جيدا ثم قدميها.

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