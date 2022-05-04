فرحة العيد في المحافظات شكل تاني.. إقبال على الحدائق والمتنزهات.. واحتفالات الأطفال تتجلى داخل الملاهي ومراكز الشباب

أطفال وكبار يتوافدون على الحديقة الدولية في الفيوم

مراكز شباب الأقصر تفتح أبوابها لاستقبال الجماهير في أيام عيد الفطر

إقبال على حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية في ثاني أيام العيد

إقبال على حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية في ثاني أيام العيد

شهدت محافظات مصر، احتفالات متواصلة ومختلفة بعيد الفطر المبارك، وتنوعت مظاهر الاحتفال فى المحافظات ما بين الإقبال على بعض الحدائق والمتنزهات، فضلا عن الاقبال على ملاهى الأطفال.

ففى محافظة الفيوم شهدت الحديقة الدولية بمحافظة الفيوم ، إقبالا وزحاما شديدا منذ الصباح الباكر من قبل أهالى الفيوم، لقضاء ثانى أيام عيد الفطر المبارك، حيث توافد المئات من الأسر والأطفال على الحديقة، لقضاء وقت طيب والاستمتاع بالخضرة والألعاب وحمامات السباحة .

يقول عادل محمد السيد مهندس زراعى “حضرت الى الحديقة الدولية بالفيوم انا واسرتى واولادى لقضاء وقت ممتع بين الخضرة والحدائق والاسشجار داخل الحديقة”.

ويضيف خالد علام معلم ثانوى “توجهت الى الحديقة الدولية بالفيوم اليوم ، لقضاء وقت طيب ، حيث أن الحديقة الدولية تعتبر المنفس الوحيد داخل مدينة الفيوم ، وقمنا بتناول وجبات الفسيخ والرنجة ، وقام الأطفال باللهو فى مدينة الملاهى”.

وتقول ميرفت يبد موظفة بالتربية والتعليم : ذهبت مع اسرتى اليوم الى الحديقة الدولية بالفيوم ، للأستمتاع بالخضرة والاشجار داخل الحديقة ، وركوب الخيل والكارته والاستمتاع بالالعاب المتنوعة داخل الحديقة .

وتضيف ليلى مرزوق ربة منزل : قمت بقضاء يوم ممتع لثانى ايام عيد الفطر المبارك ، داخل الحديقة الدولية بمحافظة الفيوم ، وأستمتعنا بالخضرة المنتشرؤة داخل الحديقة وألعاب الهواء وركوب الخيل والكارته .

وفى الأقصر شهدت اليوم مراكز شباب محافظة الأقصر إقبالا جماهيريا للمشاركة في الاحتفالات الترفيهية المقدمة للجمهور بغرض اضفاء روح البهجة والسرور وخاصة على وجوه الأطفال، وللإستفادة من كافة الخدمات المقدمة للأعضاء والوافدين عليها خلال أيام عيد الفطر المبارك.

ووجه صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر تعليماته لجميع الادارات الفرعية بالتأكيد على استمرار فتح مراكز الشباب طوال أيام عيد الفطر المبارك لاتاحة الفرصة أمام الجمهور لممارسة الأنشطة الرياضية والترفهية انطلاقا من دور مراكز الشباب في الخدمة المجتمعية.

ياتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوي محافظات الجمهورية لا سيما خلال إجازة عيد الفطر المبارك،وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر .

وقد أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ على رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ في إطار التجهيزات لاستقبال المواطنين والشباب خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وإتاحة كافة الخدمات بالمراكز أمام الأعضاء والوافدين عليها طوال أيام العيد باعتبار تلك المراكز متنفساً شبابياً ورياضياً واجتماعياً للمواطنين.

وما زالت مراكز شباب محافظة كفر الشيخ تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين خلال الساعات الأولى من ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وذلك للمشاركة في البرامج والفعاليات الرياضية والترفيهية المقدمة للجمهور، والتي سوف تستمر خلال أيام عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك حرصاً من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

وتقدم مراكز شباب كفر الشيخ البرامج والفعاليات الرياضية والترفيهية للجمهور خلال أيام عيد الفطر المبارك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات وتعليمات الدكتور عزت محروس مدير مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وبإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب، ومتابعة مديري إدارات الشباب الفرعية.

وفى القليوبية شهدت حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية في القليوبية، إقبالا كبيرا من المواطنيين خلال الاحتفال بثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وخرج المواطنين والأسرة للاستمتاع بالمناظر الجميلة والهواء النظيف مع التنزه داخل المراكب النيلية والمسطحات الخضراء.

من جانبه قال المهندس أشرف درويش مدير عام رى القناطر انه تم فتح جميع حدائق المدينة والمتاحف المختلفة والمتنزهات والملاهى والأماكن السياحية منذ الصباح الباكر لاستقبال الزائرين من المحافظة والمحافظات المجاورة اعتبارا من الساعة السابعة صباحا خلال فترة الأعياد.

وأشار درويش، إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين وذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري برفع حالة الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات استعدادا لعيد الفطر المبارك، كما تم تعقيم الحدائق بالتنسيق مع مسئولي وزارة الصحة.

وأكد أن أعمال التطوير التي قامت وتقوم بها الوزارة بحدائق القناطر الخيرية يتم تنفيذها ذاتيا من خلال أجهزة الوزارة واعتمادا على مهندسي وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.

وأضاف أن وزارة الري، انتهت مؤخرا من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية، والتي تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدانا.

كما انتهت الوزارة من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة، وحديقه البحيرة على مساحه 5 أفدنة، وحديقة الياسمين بمسطح 8 أفدنة، كما أنه يجرى دراسة تطوير منطقة مرجانة الواقعة على البر الأيمن لفرع رشيد بزمام 5 أفدنة بالتنسيق بين وزارتي الري والزراعة ومحافظة القليوبية، كما سيتم البدء بعد العيد في تطوير مساحة 4 أفدنة على البر الأيمن لهويس الرياح البحيري.

فرحة العيد فى المحافظات شكل تاني.. إقبال على الحدائق والمتنزهات وفرحة الاطفال تتجلي فى الملاهي ومراكز الشباب

أطفال وكبار يتوافدون على الحديقة الدولية في الفيوم

مراكز شباب الأقصر تفتح أبوابها لاستقبال الجماهير في أيام عيد الفطر

إقبال على حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية في ثاني أيام العيد

إقبال على حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية في ثاني أيام العيد

شهدت محافظات مصر، احتفالات متواصلة ومختلفة بعيد الفطر المبارك، وتنوعت مظاهر الاحتفال فى المحافظات ما بين الإقبال على بعض الحدائق والمتنزهات، فضلا عن الاقبال على ملاهى الأطفال.

ففى محافظة الفيوم شهدت الحديقة الدولية بمحافظة الفيوم ، إقبالا وزحاما شديدا منذ الصباح الباكر من قبل أهالى الفيوم، لقضاء ثانى أيام عيد الفطر المبارك، حيث توافد المئات من الأسر والأطفال على الحديقة، لقضاء وقت طيب والاستمتاع بالخضرة والألعاب وحمامات السباحة .

يقول عادل محمد السيد مهندس زراعى “حضرت الى الحديقة الدولية بالفيوم انا واسرتى واولادى لقضاء وقت ممتع بين الخضرة والحدائق والاسشجار داخل الحديقة”.

ويضيف خالد علام معلم ثانوى “توجهت الى الحديقة الدولية بالفيوم اليوم ، لقضاء وقت طيب ، حيث أن الحديقة الدولية تعتبر المنفس الوحيد داخل مدينة الفيوم ، وقمنا بتناول وجبات الفسيخ والرنجة ، وقام الأطفال باللهو فى مدينة الملاهى”.

وتقول ميرفت يبد موظفة بالتربية والتعليم : ذهبت مع اسرتى اليوم الى الحديقة الدولية بالفيوم ، للأستمتاع بالخضرة والاشجار داخل الحديقة ، وركوب الخيل والكارته والاستمتاع بالالعاب المتنوعة داخل الحديقة .

وتضيف ليلى مرزوق ربة منزل : قمت بقضاء يوم ممتع لثانى ايام عيد الفطر المبارك ، داخل الحديقة الدولية بمحافظة الفيوم ، وأستمتعنا بالخضرة المنتشرؤة داخل الحديقة وألعاب الهواء وركوب الخيل والكارته .

وفى الأقصر شهدت اليوم مراكز شباب محافظة الأقصر إقبالا جماهيريا للمشاركة في الاحتفالات الترفيهية المقدمة للجمهور بغرض اضفاء روح البهجة والسرور وخاصة على وجوه الأطفال، وللإستفادة من كافة الخدمات المقدمة للأعضاء والوافدين عليها خلال أيام عيد الفطر المبارك.

ووجه صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر تعليماته لجميع الادارات الفرعية بالتأكيد على استمرار فتح مراكز الشباب طوال أيام عيد الفطر المبارك لاتاحة الفرصة أمام الجمهور لممارسة الأنشطة الرياضية والترفهية انطلاقا من دور مراكز الشباب في الخدمة المجتمعية.

ياتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوي محافظات الجمهورية لا سيما خلال إجازة عيد الفطر المبارك،وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر .

وقد أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ على رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ في إطار التجهيزات لاستقبال المواطنين والشباب خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وإتاحة كافة الخدمات بالمراكز أمام الأعضاء والوافدين عليها طوال أيام العيد باعتبار تلك المراكز متنفساً شبابياً ورياضياً واجتماعياً للمواطنين.

وما زالت مراكز شباب محافظة كفر الشيخ تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين خلال الساعات الأولى من ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وذلك للمشاركة في البرامج والفعاليات الرياضية والترفيهية المقدمة للجمهور، والتي سوف تستمر خلال أيام عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك حرصاً من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

وتقدم مراكز شباب كفر الشيخ البرامج والفعاليات الرياضية والترفيهية للجمهور خلال أيام عيد الفطر المبارك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات وتعليمات الدكتور عزت محروس مدير مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وبإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب، ومتابعة مديري إدارات الشباب الفرعية.

وفى القليوبية شهدت حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية في القليوبية، إقبالا كبيرا من المواطنيين خلال الاحتفال بثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وخرج المواطنين والأسرة للاستمتاع بالمناظر الجميلة والهواء النظيف مع التنزه داخل المراكب النيلية والمسطحات الخضراء.

من جانبه قال المهندس أشرف درويش مدير عام رى القناطر انه تم فتح جميع حدائق المدينة والمتاحف المختلفة والمتنزهات والملاهى والأماكن السياحية منذ الصباح الباكر لاستقبال الزائرين من المحافظة والمحافظات المجاورة اعتبارا من الساعة السابعة صباحا خلال فترة الأعياد.

وأشار درويش، إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين وذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري برفع حالة الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات استعدادا لعيد الفطر المبارك، كما تم تعقيم الحدائق بالتنسيق مع مسئولي وزارة الصحة.

وأكد أن أعمال التطوير التي قامت وتقوم بها الوزارة بحدائق القناطر الخيرية يتم تنفيذها ذاتيا من خلال أجهزة الوزارة واعتمادا على مهندسي وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.

وأضاف أن وزارة الري، انتهت مؤخرا من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية، والتي تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدانا.

كما انتهت الوزارة من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة، وحديقه البحيرة على مساحه 5 أفدنة، وحديقة الياسمين بمسطح 8 أفدنة، كما أنه يجرى دراسة تطوير منطقة مرجانة الواقعة على البر الأيمن لفرع رشيد بزمام 5 أفدنة بالتنسيق بين وزارتي الري والزراعة ومحافظة القليوبية، كما سيتم البدء بعد العيد في تطوير مساحة 4 أفدنة على البر الأيمن لهويس الرياح البحيري.