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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. عبد الحميد بسيوني يقود سموحة فنيا وصالح مدربا عاما

صدى البلد

عقد مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة  "وليد عرفات" جلسة اليوم مع عبد الحميد بسيوني" حيث تم الاتفاق خلالها على توليه منصب المدير الفني الجديد لفريق سموحة، وذلك بداية من المباراة المقبلة أمام فريق بيراميدز.

على أن يكون الجهاز الفني كالآتي :

الكابتن "عبد الحميد بسيوني" مدير فني.
الكابتن "أحمد صالح" مدرب عام.
الكابتن "أحمد سالم" مدرب مساعد. 
الكابتن "ياسر علي" مدرب مساعد.
الكابتن "سيد عبد القادر" مخطط أحمال.
الكابتن "أسامة عبدالكريم" مدرب حراس المرمى.
الكابتن "عمرو اسماعيل" مدير شئون اللاعبين. 
الكابتن "عبد الباري المليجي" مدير إداري.
الكابتن "أبو الحسن محمد" مسئول مالي. 
الدكتور "رمضان أحمد" طبيب الفريق.
الدكتور "مفيد خليل" أخصائي تأهيل. 
الدكتور "مصطفي ياسين" تغذية.
الكابتن "سعيد حمدين" تأهيل.
الكابتن "أحمد رياض" تأهيل.
الكابتن "عبد الرحمن محمد" تأهيل.

كما صرح السيد المحاسب "وليد عرفات" رئيس مجلس إدارة نادي سموحة بأنه داعم للفريق ومساند له دائماً، بالإضافة إلى توجيه الشكر للجهاز الفني السابق حيث أكد على الإلتزام حتى أخر لحظة بجميع الأمور المادية مع الجهاز، ويتمنى التوفيق للفريق والدعم الكامل له في الفترة القادمة للوصول إلى المربع الذهبي في الدوري الممتاز وتحقيق نتائج إيجابية ومتقدمة تليق بإسم نادي سموحة ومكانته.

الدوري الممتاز بيراميدز سموحة عبد الحميد بسيوني أحمد صالح

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