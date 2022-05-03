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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسرة فيلم "واحد تاني" ترفض التعليق على انتقادات احتوائه على إيحاءات جنسية

فيلم واحد تاني
فيلم واحد تاني

تعرض أحمد حلمي لانتقادات واسعة بسبب الايحاءات الجنسية التي تضمنها فيلمه الجديد واحد تاني والعروض حاليا ضمن موسم عيد الفطر حيث لم يتوقع الجمهور هذا الكم من الايحاءات الجنسية خاصة أن حلمي يحرص على تقديم أعمال يراها الجمهور العام.

صدى البلد واجهت أسرة الفيلم بهذه الانتقادات إلا أنهم رفضوا التعليق على هذا الهجوم الذي شهدته السوشيال ميديا على مدار يومين وبرغم من ذلك في الفيلم يتصدر قائمة الأفلام حيث حقق في خلال يومين من عرضه 6 ملايين جنيه. 

وكان تعرض فيلم واحد تاني للفنان أحمد حلمى إلى انتقادات من جانب عدد من رواد السوشيال ميديا وجاءت كالآتي : الفيلم خفيف مش جرعة كوميديا كبيرة لو متعشم في كده.. لكن للأسف الفيلم مليان إيحاءات واضحة وصريحة غير مقبولة تمامًا.. والغريب جدًا إن 70% من الإيحاءات ودي نقطة محبتهاش خالص عشان لو دخلته مع خطيبتك ولا أختك هتكون في قمة الإحراج.. فيلم مش عائلي خالص للأسف.

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فيلم واحد تاني بقوم ببطولته أحمد حلمي وعمرو عبد الجليل وروبي وسيد رجب ونسرين أمين وأحمد مالك ونور إيهاب ومحمد التاجي وعمرو وهبة ومحمود حافظ، والفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

فيلم واحد تاني تدور أحداث فيلم واحد تاني حول أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يكتب تقارير عن حالة المساجين النفسية، ولاحقًا يقابل أحد زملائه الذي يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيل، كما يلعب حلمي دور رجل يدعى مصطفى خلال أحداث الفيلم.

أحمد حلمى عيد الفطر عمرو عبد الجليل محمد شاكر خضير Arts Entertainment

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