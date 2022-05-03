الصواريخ الروسية تقصف محطة كهرباء و6 محطات سكك حديدية في أوكرانيا

قال عمدة المدينة أندريه سادوفي إنه تم إخماد حريق اندلع في محطة كهرباء فرعية في لفيف بعد إصابتها بالصواريخ.

وأضاف أن شخصا واحدا أصيب في الهجوم. بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

كما أصابت الصواريخ الروسية 6 محطات للسكك الحديدية في وسط وغرب أوكرانيا، وفقا لما ذكره رئيس مجلس إدارة السكك الحديدية الأوكرانية، أولكسندر كاميشين.

ويقول إنه لا توجد إصابات بين عمال السكك الحديدية والركاب لكن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية 'شديدة'.

ويضيف كاميشين أن 14 قطارا تأخرت بسبب القصف، لكن أولها بدأ بالفعل في التحرك.