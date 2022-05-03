عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدمير 39 موقعا عسكريا.. الجيش الروسي يضرب جميع أنحاء أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية الروسية دمرت 39 موقعا عسكريا أوكرانيا.

وحسب وكالة الأنباء الروسية “تاس” قال كوناشينكوف: "دمرت القوات الجوية الروسية 39 موقعا عسكريا أوكرانيا، بينها مركزا قيادة و36 منطقة لتجمع العسكريين والمعدات العسكرية".

وأضاف: "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخا أوكرانيا من طراز "توتشكا أو" واعترضت تسعة صواريخ من نوع "سميرتش" فوق أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة خاركيف في أوكرانيا".

وتابع: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوى الروسية طائرة أوكرانية مسيرة بالقرب من بلدة رودنيا بمنطقة تشيرنيجيف".

هفوة جديدة لبايدن..الرئيس الأمريكي نسي من تدعمه واشنطن في حرب روسيا وأوكرانيا

الصواريخ الروسية تقصف محطة كهرباء و6 محطات سكك حديدية في أوكرانيا

وأضاف: "دمرت صواريخ عالية الدقة خلال اليوم الأخير ثلاثة رادارات ومنظومة دفاع جوي من طراز "إس-300" ومنصة إطلاق صواريخ "توتشكا-أو" ومنظومة دفاع جوي من طراز "اوسا" وثلاث راجمات صواريخ من طراز "غراد".

وتابع قائلا: "قامت القوات الصاروخية والمدفعية الروسية بتدمير 11 مركزا للقيادة و54 موقعا لتمركز وحدات المدفعية الأوكرانية ومستودعين للوقود بالإضافة إلى 342 نقطة محصنة ومنطقة لتمركز القوات والمعدات، وتم القضاء على 190 متطرفا وتدمير 31 آلية عسكرية"

روسيا أوكرانيا الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف خاركيف كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أستاذ اقتصاد: شراء مصر 44 طنا من الذهب خطوة إيجابية لمواجهة الأزمة العالمية

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

إثيوبيا تزعم تعرض سد النهضة لهجمات إلكترونية .. تفاصيل

من لم يصل صلاة العيد .. 9 حقائق قد تجعلك تندم

ليفربول يقلب تأخره أمام فياريال لتقدم بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

موضوعات متعلقة

هفوة جديدة لبايدن..الرئيس الأمريكي نسي من تدعمه واشنطن في حرب روسيا وأوكرانيا

بايدن: الأسلحة الأمريكية في أوكرانيا جنبتنا حربا عالمية ثالثة

“معركة حقيقية".. بايدن يصف أزمة أوكرانيا بأنها نقطة تحول في التاريخ

إثيوبيا تزعم تعرض سد النهضة لهجمات إلكترونية .. تفاصيل

روسيا: أثبتنا تورط البنتاجون في برنامج الأسلحة البيولوجية بـ أوكرانيا

أسوأ مخاوف أوكرانيا.. كييف تخشى إنشاء روسيا مناطق "حظر طيران" بـ دونباس

بايدن يعين قائدا جديدا لقوات حلف الناتو في أوروبا

انفجارات كبيرة تهز مدينة لفيف الأوكرانية.. والسلطات تدعو السكان إلى الاحتماء بالملاجئ

ترشيحاتنا

بايدن: الجيش الأمريكي الأقوى عالميًا.. ونطور قدراتنا لمواجهة الصين

مصدر: محمد عواد لم يطلب الرحيل عن الزمالك

أرقام قياسية بالجملة من تأهل ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب فياريال

تدمير 39 موقعا عسكريا.. الجيش الروسي يضرب جميع أنحاء أوكرانيا

بسبب القصف الروسي .. المرافق الطبية في لفيف الأوكرانية بدون كهرباء

المداومة علامة قبول الطاعة.. استمر عليها بعد رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة والدته حزنا عليه.. كيف حرمت "قبلة" توفيق الدقن من البطولة المطلقة؟

أثناء تشييع جنازتها.. امرأة تستيقظ من الموت فجأة داخل النعش

شاهد.. مسلمو السويد يمنعون زعيم المتطرفين من محاولة جديدة لحرق المصحف

شاهد.. جهود أوكرانية لإنقاذ قطة من مبنى شاهق تعرض للقصف

فيديو

حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة احتفالا بعيد الفطر.. فيديو

كنت باخد عيدية 5 جنيه.. وفاء عامر تتحدث عن ذكرياتها مع العيد

فيديو جراف.. جاسوس إسرائيلي يخترق هاتف رئيس وزراء إسبانيا.. تفاصيل القصة

كواليس طرد قناة «مكملين» الإخوانية من تركيا.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ