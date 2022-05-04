مصادر: مدير المخابرات الأمريكية التقى ولي العهد السعودي في إبريل لتحسين العلاقات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" وليام بيرنز، أجرى رحلة غير معلنة إلى السعودية، الشهر الماضي، للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وسعوديين أن زيارة بيرنز إلى السعودية "جاءت في الوقت الذي تسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إصلاح العلاقات مع شريك أمني رئيسي في الشرق الأوسط".

وأضافت أن الزيارة جرت في منتصف أبريل بمدينة جدة على ساحل البحر الأحمر.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أمريكي قوله إن "المحادثة كانت جيدة، وأجريت بلهجة أفضل من المحادثات السابقة".

وأشارت إلى أن المحادثات شملت "المصادر الأخيرة للتوتر الأمريكي السعودي والتي تشمل إنتاج النفط، والغزو الروسي لأوكرانيا، والاتفاق النووي الإيراني، والحرب في اليمن".

يشار إلى أن بيرنز هو نائب سابق لوزير الخارجية الأمريكي، ودرس اللغة العربية وتقلد مناصب في الشرق الأوسط، فضلا عن خبرته السابقة في دبلوماسية المحادثات السرية.

وكان البيت الأبيض قد أكد في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الدفاع عن الأراضي السعودية.

وخلال العام الماضي، زار العديد من المسؤولين الأمريكيين المملكة مرارا وتكرارا، في محاولة لرأب الصدع بهدف معالجة المخاوف السعودية بشأن التهديدات الأمنية من إيران والمتمردين الحوثيين.