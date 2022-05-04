بعد غزو أوكرانيا.. ألمانيا تحذر: بوتين قد يهاجم دولًا أخرى

أكد مستشار ألمانيا أولاف شولتز أنه لا يمكن لأحد أن يفترض أن روسيا لن تهاجم دولا أخرى، بالنظر إلى انتهاكها القانون الدولي في أوكرانيا، موضحا أن ألمانيا ستدعم فنلندا والسويد إذا قررتا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال شولتز في تصريحات لوسائل الإعلام إن الحرب في أوكرانيا انتهكت نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية وأجبرت أوروبا على تعزيز استراتيجيتها الدفاعية.

وتابع وهو يقف إلى جانب رئيستي وزراء السويد وفنلندا ماجدالينا أندرسون وسانا مارين "لا أحد يستطيع أن يفترض أن الرئيس الروسي وحكومته لن ينتهكوا في مناسبات أخرى القانون الدولي بالعنف".

وأوضح شولتز أن سياسة فلاديمير بوتين "استعمارية"، وأن الرئيس الروسي يعتبر الدول المجاورة حديقة خلفية لروسيا.

وأشار إلى أن بوتين "يريد توسيع أراضيه بالعنف.. يحاول يائسا إعادة ترسيخ الأهمية القديمة لروسيا في عالم قد تغير".

وأضاف المستشار الألماني أن بوتين يريد الاستيلاء على جزء من شرق وجنوب أوكرانيا وإنشاء خط اتصال جديد هناك من شأنه أن يؤدي في النهاية إلى وقف إطلاق النار.

وأردف شولتز "لن يكون هذا حلا مستداما.. يجب أن يعقد بوتين اتفاقا مع أوكرانيا".

بدورها، قالت مارين إن فنلندا لديها قدرات دفاعية يمكن الاعتماد عليها وإرادة قوية للدفاع عن نفسها، مضيفة "لدينا جيش قوي وحديث قادر على العمل وجاهز للتعاون مع حلف شمال الأطلسي".