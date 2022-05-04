حدث ليلا | الأوقاف: أعلام إسرائيل على “الأقصى” استفزاز خطير.. 30 ألف جنيه لأسرة مؤذن ليلة العيد.. الجبلاية تهنئ صلاح بالتأهل لنهائي أبطال أوروبا.. إثيوبيا: هجوم ضد سد النهضة

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 4 مايو 2022، عددا من الأخبار المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية...

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن ‏رفع الأعلام الإسرائيلية وغناء النشيد الوطني الإسرائيلي في المسجد الأقصى اعتداء صارخ على حرمة المسجد واستفزاز خطير لمشاعر المسلمين حول العالم .

أعرب أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن خالص العزاء لأسرة المؤذن أيمن عيد السيد فتح الباب مؤذن مسجد عبد الوهاب الشعراني بالقاهرة، والذي وافته المنية ليلة عيد الفطر

هنأ الاتحاد المصري لكرة القدم لاعبنا الدولي محمد صلاح بعد تأهله لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه.

أكد بيب ليندرز، مساعد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن نجمنا المصري محمد صلاح أحد أفضل لاعبي العالم

أصدرعدد من لاعبي المصري البورسعيدي، بيانا عاجلا رداً على قرارات إدارة الفريق برئاسة سمير حلبية، بشأن إيقاف مستحقات اللاعبين الغائبين عن المران

تأهلت البطلة المصرية ميار شريف إلى الدور الثاني "16" ببطولة سانت مالو لسيدات التنس.. جاء ذلك عقب فوز اللاعبة المصرية، المصنفة رقم 61 عالميا، على اليابانية ماي هونتاما، المصنفة رقم 130 عالميا…

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" وليام بيرنز، أجرى رحلة غير معلنة إلى السعودية، الشهر الماضي، للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

زعم مدير عام وكالة أمن شبكات المعلومات الإثيوبية، شوميت جيزاو، اليوم الثلاثاء، تعرض سد النهضة لهجمات إلكترونية حاولت استهدافه والمؤسسات المالية الكبرى في البلاد.

قال جيش كوريا الجنوبية الأربعاء، إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفاً غير محدد نحو بحر اليابان "الساحل الشرقي".

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومؤسس "سبيس إكس"، إيلون ماسك، إن منصة تويتر قت تفرض تكاليف للخدمة على المستخدمين التجاريين والحكوميين.

طالب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الكونجرس بتعديل قانون الهجرة والجنسية لتسهيل حصول الروس المتعلمين تعليما عالياً على تأشيرات للعمل في الولايات المتحدة.