وزير الأوقاف: رفع الأعلام الإسرائيلية على المسجد الأقصى استفزاز خطير للمسلمين

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن ‏رفع الأعلام الإسرائيلية وغناء النشيد الوطني الإسرائيلي في المسجد الأقصى اعتداء صارخ على حرمة المسجد واستفزاز خطير لمشاعر المسلمين حول العالم .

وأضاف جمعة في تصريح له منذ قليل أن هذا التصرف يخدم جماعات التطرف ويضر بالسلام العالمي وحوار الأديان والثقافات .

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت رفع أذان العشاء، مساء اليوم الثلاثاء، في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، في بيان، إن قوات الاحتلال منعت رفع أذان صلاة العشاء في المسجد الأقصى، وذلك من خلال قطع السماعات الخارجية للمسجد المبارك، بدعوى وجود كلمة لرئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت في حائط البراق بسبب ما يسمى "عيد الاستقلال".

