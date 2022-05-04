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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمكياج صاخب.. ابنة هيفاء وهبي تستعرض جمالها في أحدث إطلالة عبر إنستجرام|شاهد

زينب ابنة هيفاء وهبي
زينب ابنة هيفاء وهبي

تألقت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، فى صور جديدة لها نشرتها عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت زينب فياض بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا أنيقا باللون البترولى واعتمدت في المكياج على الألوان الصاخبة  واعتمدت على رفع شعرها البنى للخلف، مما أثار إعجاب متابعيها.

 

وعلي جانب آخر كان آخر أغاني هيفاء وهبي كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.

 

جدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي الدرامية مسلسل "أسود فاتح" بطولة: "معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف"، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.


علاقة هيفاء وهبي وابنتها 

العلاقة بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وابنتها الوحيدة زينب نصر فياض ليست على ما يرام، حيث أصبحت الابنة تنتقم من والدتها بطريقة غير مباشرة بكسب تعاطف جمهورها إليها لتأخذ بثأرها منها بعد أن تبرأت من ابنتها وتركتها في طفولتها.


وأصبحت زينب تنشر من وقت لآخر صورا وفيديوهات لها ولبناتها، حفيدات هيفاء، لكي تؤكد أن النجمة اللبنانية لديها ابنة وأحفاد في الوقت الذي تتمنى الأخيرة فيه تكوين أسرة، على حد قولها.


أصل الحكاية:في بداية التسعينيات، تركت هيفاء وراءها زوجها الكويتي وابنتها "زينب" وهي طفلة من أجل اللحاق بعالم الشهرة والنجومية، حيث رفض زوجها دخولها مجال الفن لذلك انفصلت ولاحقت حلمها الأهم.

IMG_٢٠٢٢٠٥٠٣_٢١٠٦١٢
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زينب ابنة هيفاء وهبي تستعرض جمالها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى مكياج صاخب زينب نصر فياض احدث اطلالة

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