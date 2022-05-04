الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بكافة الأنحاء اليوم والطقس مائل للبرودة ليلاً

تشهد حالة الطقس اليوم، طقس ثالث أيام العيد، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة علي كافة الأنحاء، لتعود الأجواء مائلة للبرودة خلال ساعات الليل علي معظم المحافظات.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، طقس ثالث أيام العيد، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، وشمال الصعيد، معتدل علي جنوب البلاد وجنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس اليوم، طقس ثالث أيام العيد، خلال ساعات الليل، يكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وحول الظواهر الجوية، المؤثرة في حالة الطقس اليوم، طقس ثالث أيام العيد، يشهد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، طقس ثالث أيام العيد، بمختلف محافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 17

السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 16

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 23

شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 18

جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 24