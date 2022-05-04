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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

اختراق أمني..الجيش البريطاني يحقق في دخول قس مزيف لحراس الملكة إليزابيث

الجيش البريطاني يحقق
الجيش البريطاني يحقق في دخول قس مزيف لحراس الملكة إليزابيث

فتح الجيش البريطاني تحقيقاً بعد ورود أنباء عن أن رجلاً كان يتظاهر بأنه قس قضى ليلة في ثكنة مع جنود مكلفين بحماية الملكة إليزابيث بالقرب من مقر إقامتها بقلعة وندسور.

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ووفقاً لصحيفة «ذا صن» البريطانية سُمح له بالدخول إلى ثكنات حرس كولدستريم دون إظهار أي أوراق ثبوتية أو وثائق هوية ثم تناول الطعام واحتسى الشراب وتبادل القصص مع الجنود.

وأشارت الصحيفة إلى أن الملكة لم تكن في وندسور أثناء الواقعة التي حدثت يوم الأربعاء الماضي.


من جانبه، أوضح متحدث باسم وزارة الدفاع أن الجيش يأخذ هذا الخرق الأمني ​​على محمل الجد وسيتم التحقيق فيه بدقة على سبيل الأولوية.

وأضاف أن هذا الحادث هو الآن جزء من تحقيق جار، وبالتالي فإن المزيد من التعليق على هذا الأمر لن يكون مناسبا في الوقت الحالي.

ولفتت الصحيفة نقلًا عن مصدر إلى أن الرجل زعم أنه قس وراح يروي قصصًا طويلة، لكن الشكوك بدأت تحوم حول هويته عندما بدأ الحديث عن عمله طيار اختبار لمقاعد القذف واستبدال بعض من أعضائه.

ترامب: الملكة إليزابيث وزوجة ابنها تنافسا على جذب اهتمامي


وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وكاميلا باركر، زوجة ‏نجلها، الأمير تشارلز، كانا يتنافسان على جذب انتباهه خلال زيارة لقصر باكنجهام في عام 2019.‏

ووفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، قال ترامب في تصريحات خلال مقابلة مع المذيع البريطاني، بيروس مورجان، أنه وملكة بريطانيا "لم يتمكنا من ترك بعضهما" بحسب تعبيره، وذلك خلال زيارته الرسمية.

وأوضح: "كانت كاميلا على يميني، بينما كانت الملكة على يساري، وقلت للملكة يجب أن أتحدث مع كاميلا لبعض الوقت أيضا، ولم نتمكن من ترك بعضنا".

وحضر ترامب مأدبة عشاء ملكية قبل ثلاث سنوات مع زوجته ميلانيا ترامب، وأبنائه الأكبر سنا.

وشهدت زيارة ترامب إلى بريطانيا، كسره للبروتوكول خلال لقائه الملكة إليزابيث الثانية.


وخرج الرئيس الأمريكي السابق أثناء مأدبة العشاء التي أقامتها ملكة بريطانيا على شرفه عن البروتوكول، حيث ربت على ظهر الملكة، ما يعد أمرا غير مقبول.

وفي كلمة ألقاها ترامب في حفل العشاء الذي أقامته الملكة على شرفه وأثناء رفعه نخب الملكة، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره للملكة إليزابيث الثانية، على كرم الضيافة، وأيضا على "الطقس الجميل"، في دعابة أثارت ضحك الملكة.

الجيش البريطاني حماية الملكة الملكة إليزابيث قلعة وندسور ذا صن ثكنات حرس كولدستريم ترامب

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