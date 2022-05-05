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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تفاصيل لأول مرة.. خالد الصاوي يكشف كيف تلقى خبر وفاة ابنه..فيديو جراف

الفنان خالد الصاوي
الفنان خالد الصاوي

أكد الفنان خالد الصاوى، أن ثورتي  25 يناير و30 يونيو هي ثورة واحدة على مرحلتين،وقال: “ثرنا بطريقة راقية لم تحدث في دول عظمى”.

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خالد الصاوي: 25 يناير و30 يونيو هما ثورة واحدة

وأضاف الصاوي،خلال برنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى: "أحاول أن أنوع في الأدوار التي أقدمها، وكنت في البداية لم أصل لفكرة أن أتفحص الشخصية حتى أصل لها من كل الجوانب»، منوها إلى أنه التحق بكلية آداب قسم فلسفة بعد تخرجه في كلية الحقوق.

وتابع: “لا أريد ألا أكون قديما وأكون متجددا ولا أكون خالد الصاوى أو تكرار شخصية خالد الصاوي، بل أختلف في الشخصيات التي أقدمها في الدراما”.

وفاة ابني

واستطرد الصاوي ساخرا: "قرأت كثيرا خبر وفاتي، وكذلك قرأت خبر وفاة ابنى رغم إني معنديش أولاد".

وقال الفنان خالد الصاوي إنه دخل مسرح كلية الحقوق وهو في سن الـ 18 عاماً من 1980، وأشار إلى أن مسرح الجامعة كان نقطة البداية في حياته الفنية.

وأضاف "الصاوي"، خلال حواره التليفزيوني في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولي المصرية، أنه كان يعشق مسرح كلية حقوق بشكل مبالغ فيه حتى أنه يتذكر اللحظة الأولى لدخوله مسرح الجامعة بكامل تفاصيلها حتى الآن.

ولمتابعة المزيد حول تصريحات خالد الصاوي في أحد البرامج.. تابع الفيديو جراف.

 

خالد الصاوي ثورتي 25 يناير و30 يونيو برنامج التاسعة وفاة ابنى مسرح كلية الحقوق

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