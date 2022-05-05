تفاصيل لأول مرة.. خالد الصاوي يكشف كيف تلقى خبر وفاة ابنه..فيديو جراف

أكد الفنان خالد الصاوى، أن ثورتي 25 يناير و30 يونيو هي ثورة واحدة على مرحلتين،وقال: “ثرنا بطريقة راقية لم تحدث في دول عظمى”.

وأضاف الصاوي،خلال برنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى: "أحاول أن أنوع في الأدوار التي أقدمها، وكنت في البداية لم أصل لفكرة أن أتفحص الشخصية حتى أصل لها من كل الجوانب»، منوها إلى أنه التحق بكلية آداب قسم فلسفة بعد تخرجه في كلية الحقوق.

وتابع: “لا أريد ألا أكون قديما وأكون متجددا ولا أكون خالد الصاوى أو تكرار شخصية خالد الصاوي، بل أختلف في الشخصيات التي أقدمها في الدراما”.

وفاة ابني

واستطرد الصاوي ساخرا: "قرأت كثيرا خبر وفاتي، وكذلك قرأت خبر وفاة ابنى رغم إني معنديش أولاد".

وقال الفنان خالد الصاوي إنه دخل مسرح كلية الحقوق وهو في سن الـ 18 عاماً من 1980، وأشار إلى أن مسرح الجامعة كان نقطة البداية في حياته الفنية.

وأضاف "الصاوي"، خلال حواره التليفزيوني في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولي المصرية، أنه كان يعشق مسرح كلية حقوق بشكل مبالغ فيه حتى أنه يتذكر اللحظة الأولى لدخوله مسرح الجامعة بكامل تفاصيلها حتى الآن.

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