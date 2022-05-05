10 حقوق يضمنها قانون الإجراءات الضريبية الموحد لذوي الشأن

حدد القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، المنشور في الجريدة الرسمية – العدد 42 مكرر (ج) – في 19 أكتوبر سنة 2020، 10 حقوق لذوي الشأن، جاءت كالآتي:

مع مراعاة أحكام القانون الضريبي، يضمن هذا القانون لذوي الشأن الحقوق الآتية:

( أ ) التوعية بأحكام القانون الضريبي.

(ب) الحصول علي النماذج والمطبوعات الضريبية.

(ج) الإخطار بالإجراءات الضريبية المتخذة في شأنه بأي صورة من صور الإخطار المنصوص عليها في هذا القانون .

(د) الاطلاع علي الملف الضريبي .

(ه) التحقق من شخصية الموظفين والتكليفات الرسمية .

(و) تلقي الردود الكتابية عن الاستفسارات التي سبق أن طرحها الممول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه الضريبي .

(ز) الحفاظ علي سرية المعلومات الضريبية والفنية .

(ح) التواجد أثناء الفحص الميداني .

(ط) استرداد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ .

(ي) الحقوق الأخرى التي يكفلها هذا القانون أو القانون الضريبي .