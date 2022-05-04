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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العين بطلًا لكأس رابطة المحترفين الإماراتيه بالفوز على شباب الأهلي

العين
العين

تُوج فريق العين بكأس بطولة رابطة المحترفين الإماراتية، بفوزه على شباب الأهلي بركلات الترجيح، بعد التعادل بهدفين لمثلهما في الوقت الأصلي.

افتتح فيدريكو كارتابيا التسجيل لـ شباب الأهلي في الدقيقة 28 لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه.

وأدرك كودجو لابا التعادل للعين في الدقيقة 53 بضربة رأس قوية، أعقبه كايو كانيدو بالهدف الثاني لفريق في الدقيقة 75.

وعادل كارتابيا النتيجة لشباب الأهلي في الدقيقة 81 بتسديدة رائعة من ركلة حرة استقرت في مرمى ماجد ناصر ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح أهدر عبد العزيز هيكل الركلة الخامسة لشباب الأهلي، ليتُوج العين باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

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