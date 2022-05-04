طلاب "الإعلام الكندية" يطلقون أول تطبيق لإسعاف مصابي حوادث الطرق

ابتكر طلاب كلية الاعلام جامعة الأهرام الكندية قسم العلاقات العامة، تطبيقا لمساعدة وإنقاذ المصابين فى الحوادث والطرق، حيث أعلنت الجامعة أنه فى إطار التطور التكنولوجي سيطلق الطلاب قريبا التطبيق الاول من نوعه فى مصر والمنطقة لخدمة وانقاذ واسعاف مصابى الحوادث فى مصر .

وأضافت الجامعة أن التطبيق الجديد الرائد اسمه “aviva” “أڤيڤا" وهو الأول من هذا النوع على الأندرويد و الأبل ستور وهو فكرة مشروع التخرج الخاص بالطلاب تحت اشراف الأستاذ بالكلية الدكتور شريف مودى .

ويعمل التطبيق بطريقة بسيطة وفعالة حيث يقوم “aviva” حال تعرض مستخدمه لحادث بالتواصل مع الإسعاف والأشخاص الأقرب للشخص المصاب وفي نفس الوقت يتم إرسال رسائل تنبيهية للأرقام المتصلة بمستخدمي التطبيق .

والتطبيق يمكن تعميمه على المنطقه العربيه وسبب ابتكاره هو الحاجة لمواجهة تزايد حوادث الطرق خاصة بين الشباب و بطء عمليات الإنقاذ بسبب قلة ثقافة الإسعافات الأولية و عدم التواصل السريع مع خدمات الإسعاف لحظة وقوع الحادثة ما قد يؤدي الى تفاقم المخاطر الناتجة عن الحادث.

أفيفا تطبيق جديد لاسعاف مصابى حوادث الطرق (3)

أفيفا تطبيق جديد لاسعاف مصابى حوادث الطرق (1)