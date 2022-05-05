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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدير مركز تعليم الكبار يعلن عن دورة إعداد مدرب الحساب الذهني

الدكتور اسلام السعيد
الدكتور اسلام السعيد

اعلن الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، دورة إعداد مدرب الحساب الذهني"أونلاين" باعتماد مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس مع نخبة من أفضل المدربين في مصر والوطن العربي.

وكشف الدكتور اسلام السعيد خلال تصريحاته لصدي البلد موعد  دورة اعداد مدرب الحساب الذهني 20مايو  إلى٨ يونيو 2022 من السابعة حتى العاشرة مساءً أيام الجمعة والسبت والأربعاء لمدة ثلاثة أسابيع .

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وأوضح مدير مركز تعليم الكبار، أن استثمار الدورة:للمصريين (٢١٥٠ جنيه)٢٠٠٠جنيه استثمار الدورة و ١٥٠ جنيها قيمة فتح ملف ورسوم تحويل فودافون كاش لباوندليس ولغير المصريين (٤١٥٠ جنيها) ٤٠٠٠ رسوم الدورة و١٥٠ قيمة رسوم فتح ملف وتحويل الرسوم لباوندليس 
الرسوم شاملة شهادتين باللغتين العربية والإنجليزية باجتياز الدورة بنجاح.

وأكد الدكتور اسلام السعيد، أن المميزات التي يحصل عليها المتدرب هي كالاتي ؛
1) يحصل المتدرب على شهادة باجتياز الدورة باللغتين العربية والإنجليزية مختومة بختم النسر معتمدة من جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار بالجامعة ومن باوندليس للتدريب وريادة الأعمال بعدد ساعات 60 ساعة تدريبية شاملة عدد ساعات التدريب وكذلك التطبيقات العملية والتكليفات.

2) يحصل عدد من المتدربين المتميزين على شهادة تقدير لتميزهم في الدورة.

وتابع ان العدد محدود  والحضور بأسبقية الحجز بمبلغ مالي.

يمكنكم الانضمام للجروب التالي للدورة على الواتساب
https://chat.whatsapp.com/GV6DuyeVBMH1GH06lFWFMb
 

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