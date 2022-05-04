عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مشروع قانون يجيز صرف نصف أجر العامل في حالة تعرضه لظروف قهرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حدد مشروع قانون العمل الجديد والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، نهائيا بعد عدة جلسات مستفيضة، أثراها نواب الشيوخ بأرائهم وإضافاتهم المثمرة، ضوابط منح الأجور للعمال وذلك في القطاع الخاص. 

وجاءت المادة 83 ناصة على أنه  لصاحب العمل بعد موافقة العامل كتابة أن ينقله من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
 

فيما أكدت المادة 84 على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلًا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

 

ويهدف مشروع قانون العمل والذي انتهي مجلس الشيوخ من مناقشة مواده  إلي معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، فضلا عن تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

مجلس الشيوخ قانون العمل الجديد القطاع الخاص عمال اليومية مشروع قانون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكبر زيادة في 22 عاما.. الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية

واتساب يثير حماسة مستخدميه بعد ظهور ميزة طال انتظارها

السيارة تفحمت بالكامل.. حادث سير مروع لـ رجب نبيل لاعب سموحة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022

مصر تشهد عواصف ترابية وأمطار بعدة محافظات غدا

استعدوا للأسوأ.. موجة غلاء طاحنة تضرب بريطانيا

الجرام بـ 1155 جنيها.. أسعار الذهب في ثالث أيام عيد الفطر

مصرع معيدة بجامعة أسيوط سقطت من الطابق العاشر

ترشيحاتنا

قطر ترفع فائدة الإيداع إلى 1.50% والإقراض لـ 2.75 بالمائة

محرز يتقدم لمانشستر سيتي في شباك ريال مدريد ويقربهم من نهائي دوري الأبطال

ما هي الباقيات الصالحات ؟ وأفضل وقت للذكر بها

منظمة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا عالميًا

إصابة وزير الخارجية الأمريكي بـ فيروس كورونا

"يويفا" يعلن تخفيضات جديدة على أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صبا مبارك.. عرض فيلم "بنات عبد الرحمن"بافتتاح مهرجان مالمو بحضور صناعه

حرق قلبها عليه| أبّ يقتل رضيعهُ بالرصاص رغبة في العودة لطليقته ببريطانيا

بأعجوبة.. أم خارقة تنقذ طفلها من الغرق في حمام السباحة|فيديو

مخطوطات يهودية .. ضبطية كبرى بمطار القاهرة| صور

فيديو

خالد النبوي يكشف كواليس شخصية أبو الهنا.. فيديو جراف

دنيا عبد العزيز: من وقف معي في حزني دعوته لـ فرحي.. فيديو

دنيا عبد العزيز تكشف كواليس احتفالها بعقد قرانها .. فيديو

المطربة السعودية وعد تطرح أغنية البعد طال.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

اﻟﻤﺰﻳﺪ