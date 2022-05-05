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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد 3 سنوات.. مسار إجباري تعود بألبوم جديد

مسار اجباري
مسار اجباري

أطلقت فرقة مسار إجباري أجدد أعمالها الغنائية "نص الحاجات"،  بشكل فيديو كليب مصور تمهيدا لصدور ألبومها الجديد.


وتعد الأغنية الجديدة أولى بشائر ألبوم مسار إجباري الرابع،  والذي يحمل نفس اسم الأغنية "نص الحاجات"،  وتستعد لإطلاق أغانيه فرادى بواقع أغنية سنجل على فترات متقاربة خلال موسم الصيف الجاري،  والأغنية من كلمات الشاعر محمد البحيري وألحان هاني الدقاق وتوزيع الفرقة.

 

وتستعد مسار إجباري للاحتفال بإطلاق أول إصدارات الألبوم الجديد بحفل غنائي ضخم في الإسكندرية مساء الجمعة المقبل،  في مستهل جولة حفلاتها الغنائية في موسم الصيف.

 

وتعيد "نص الحاجات"  التعاون بين الشاعر محمد البحيري ومسار إجباري بعد   أغنية "حد تايه" التي ظهرت منذ عامين خلال جائحة كورونا،  كما يأتي ألبوم مسار المنتظر بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات منذ ظهور آخر ألبومات الفرقة "الألبوم".

 

مسار إجباري تعد من أهم وأقدم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي،  تمتد رحلتها لأكثر من عشرين عاما حصيلتها ثلاثة ألبومات،  "اقرا الخبر"  و"تقع وتقوم" و"الألبوم"،  ومن أبرز أغنياتها "نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا" و"صباحك".

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