وجدوه مشنوقا داخل مسكنه.. وفاة شاب في ظروف غامضة بقليوب

تخلص شاب من حياته شنقا في ظروف غامضة داخل مسكنه بمنطقة شارع الجمعية بمنطقة قليوب المحطة بالقليوبية جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتى أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بالعثور على جثة شخص مشنوقا داخل مسكنه دائرة المركز.



جرى انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين ان الجثة للمدعو " رضا ع ع " 32 سنة وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيق.