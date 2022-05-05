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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحماية المدنية بأسوان تسيطر على حريق ببعض الزراعات والنخيل

حريق بزراعات النخيل-
حريق بزراعات النخيل- أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان مساء الأربعاء من السيطرة على حريق إندلع فى مساحة من الزراعات على طريق كورنيش النيل

وكانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بأسوان بلاغا بنشوب حريق فى مساحة من الزراعات خلف المسجد الجامع بطريق كورنيش النيل بمدينة أسوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق. 

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وقد تبين أن النيرات اندلعت بمساحة كبيرة من الزراعات والنخيل خلف المسجد الجامع بطريق كورنيش النيل بمدينة أسوان، ولم يسفر الحريق عن إصابات أو خسائر فى الأرواح، بينما تم انتداب المعمل الجنائى لكشف سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات. 

هذا وكانت قد شهدت منطقة عزبة المصرى بقرية الكلح التابعة لمركز إدفو شمال  أسوان إندلاع حريق بإحدى الأراضى الزراعية.

وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر، ولم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو أصابات.

وكانت قد تلقت وحدة الحماية المدنية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان إخطاراً يفيد بنشوب حريق بإحدى الأراضى الزراعية ما أدى لانتشار النيران داخلها، وتحديدًا بعزبة المصرى بقرية الكلح، وتم الدفع بسيارات الإسعاف للسيطرة على الحريق قبل امتداده.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحريق لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها. 

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