بعد رفع أسعار الفائدة.. الأسهم الأمريكية تغلق على مكاسب حادة

أغلقت الأسهم الأمريكية، اليوم الأربعاء، على ارتفاع حاد بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.

وتذبذبت الأسهم عقب الإعلان ثم استقرت المؤشرات الرئيسية وصعدت أكثر من 2.5 بالمئة في أعقاب المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.

وقال إنه سيبدأ تقليص محفظة البنك المركزي من الأصول والبالغة 9 تريليونات دولار الشهر القادم في مسعى إضافي لخفض التضخم.

وبحسب بيانات أولية، أنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 124.97 نقطة، أو 2.99 بالمئة، إلى 4300.45 نقطة في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 398.73 نقطة، أو 3.17 بالمئة، ليغلق عند 12962.49 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 927.75 نقطة، أو 2.80 بالمئة، إلى 34056.54 نقطة.