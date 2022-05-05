سيراميكا كليوباترا يخوض مرانه الأول مع الجهاز الفني الجديد بقيادة أحمد سامي

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مرانه الأول مع الجهاز الفني الجديد بقيادة الكابتن أحمد سامي في أحد الملاعب الفرعية لاستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

وحرص الكابتن أحمد سامي على الاجتماع مع اللاعبين قبل بدء المران وقرأ الجميع الفاتحة ثم انطلق التدريب الذي اشتمل وحدات بدنية مكثفة للاعبين وجمل فنية وتقسيمة بين اللاعبين لتحفيظهم عدد من الجمل الفنية والتكتيكية.

وتواجد في التدريبات الأستاذ طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة سيراميكا كليوباترا من أجل مؤازرة الفريق والتأكيد على دعم الإدارة الكامل للجهاز الفني وتوفير كل احتياجاته المرحلة المقبلة.