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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا تكشف عن طراز سول فيس ليفت بتحديثات جديدة .. صور

صدى البلد

كشفت كيا عن طراز سول موديل 2023 بتحديثات قوية للتصميم الخارجي وألوان جديدة، وعدة حزم اختيارية قوي، بينما أزالت كيا خيار محرك التيربو من الموديل الجديد.

جاءت كيا سول موديل 2023 بمصابيح أمامية جديدة، مع تحديث المصد الأمامي، وتقديم تصاميم جديدة لجنوط بقياس 17 و18 إنش المتوفرة للسيارة، ومصد خلفي محدث.

ستعتمد كيا سول موديل 2023 على محرك 2.0 لتر 4 سلندر بقدرة تنفس طبيعي وبقوة تصل الى 149 حصان وعزم دوران يصل الى 178 نيوتن متر، متصل بناقل حركة CVT ونظام دفع أمامي، مع العلم أن الناقل اليدوي تم إلغاؤه بالفعل من موديل 2022.

وتشمل المواصفات الداخلية شاشة 10.25 إنش لنظام المعلومات الترفيهية بنظام ملاحة قياسي، وعدة أنظمة متطورة لمساعدة السائق، تشمل التفادي المبكر للاصطدام والبقاء في حارة الطريق والتحذير من مغادرة حارة الطريق والمصابيح الأمامية عالية الأشعة، وتفادي الاصطدام بالسيارات الخلفية.

وتتوفر السيارة بخيارات فاخرة تشمل تدفئة وتهوية المقاعد الأمامية ونظام سمعي “هارمان كاردون” فاخر.. وستكشف كيا عن سعر سول 2023 الجديدة قرب موعد طرحها خلال الأشهر القادمة.

كيا سول كيا سول محرك التيربو CVT

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