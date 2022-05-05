محمد رمضان ينشر فيديو من حفله بجدة.. ويعلق: نجحنا

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدا من حفله في جدة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر محمد رمضان وهو يرقص وسط جمهورة علي أنغام أغنية نجحنا و علق قائلا : نجحنا

وكان قد أحيا الفنان محمد رمضان حفلا غنائيا الثلاثاء، في ثانى أيام عيد الفطر المبارك، وذلك في المملكة العربية السعودية وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويقدم محمد رمضان عددا من الأغاني التي اشتهرت بها منها “نمبر وان” و"الملك" و"مافيا" وهي أغانٍ تنال إعجاب الجمهور السعودى.

يذكر أنه عرض للفنان محمد رمضان مسلسل “المشوار”، والذي يشاركه البطولة فيه عدد من النجوم منهم دينا الشربيني وأحمد صفوت، وإخراج محمد ياسين.