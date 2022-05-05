قوات الاحتلال تطلق الرصاص المطاطي على المصلين داخل المسجد الأقصى

أصيب عشرات المرابطين المتواجدين بالمسجد الأقصى المبارك، اليوم الخميس، برصاص الاحتلال المعدني المغلف بالمطاط.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قمعت المرابطين في المسجد الأقصى، ما أسفر عن إصابات بالاختناق والرصاص المطاطي، وحاصرت قسما منهم داخل المسجد القبلي.

يشار إلى أن ما تسمى “جماعات الهيكل المزعوم المتطرفة”، دعت إلى اقتحام واسع للمسجد الأقصى ورفع علم الاحتلال عليه وفي ساحاته.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أصدر أمس، الأربعاء، تعليمات بالسماح للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى اليوم، احتفالًا بإعلان دولة الاحتلال.

وفي هذا السياق، قال السيد حسين الشيخ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح، إن رفع علم دولة الاحتلال وغناء النشيد الإسرائيلي في الحرم الشريف تحد صارخ لمشاعر الفلسطينيين والعرب والمسلمين، معتبرا أن تهديد المستوطنين بذلك هو استمرار لحملات متطرفة عنصرية تسعى لتكريس التقسيم في الحرم الشريف، وإشعال حرب وطنية دينية في المنطقة.

بدورها، دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إلى النفير العام وشد الرحال إلى القدس، لمواجهة اقتحامات مزمعة للمستوطنين للمسجد الأقصى، كما دعت إلى النفير العام في جميع مناطق التماس، وشد الرحال إلى مدينة القدس والمسجد الأقصى.

