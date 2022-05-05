شيء غريب.. أنشيلوتي يكشف سر الريمونتادا أمام مانشستر سيتي

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، سر الريمونتادا التي حققها فريقه أمام مانشستر سيتي في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء على ملعب “سانتياجو” برنابيو، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأطاح ريال مدريد بـ مانشستر سيتي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما حول تأخره بهدف في الدقائق الأخيرة إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال أنشيلوتي عقب المباراة ردا على سؤال سر الريمونتادا أمام مانشستر سيتي:" “حدث شيء غريب، لقد قضينا أمسية رائعة، لعبنا ضد فريق قوي للغاية”.

أضاف أنشيلوتي:" واجهنا فرقا مرشحة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا منذ بداية الموسم، مثل باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي، الآن سنواجه فريقاً آخر، والفضل الأساسي يعود لهؤلاء اللاعبين، للمشجعين، ليس في الملعب فقط وإنما في الأيام الأخيرة، كذلك يعود لوزن هذا القميص وتاريخ هذا النادي".

اختتم أنشيلوتي:" نحن فخورون بانتمائنا إلى هذا النادي، هذا كل شيء".

ويلتقي ريال مدريد مع ليفربول يوم 28 مايو الجاري، في نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب دو فرانس بالعاصمة الفرنسية “باريس”.