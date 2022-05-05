المحمول والتدخين أبرزها..8 محظورات داخل لجان امتحانات الترم الثاني في المدارس

أعلنت مديريات التربية والتعليم عددا من المحظورات التي يجب مراعاتها داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقها اول الاسبوع القادم

وتمثلت هذه المحظورات المعلنة رسميا فيما يلي :

حظر الغش في اللجان ، ويتم محاربة ومكافحة الغش من خلال التأكيد على التعاليم والقيم الدينية والعادات والتقاليد المصرية الاصيلة ، وتفعيل القرار الوزاري 34 و 35 لسنة 2018 بشأن تنظيم اعمال الامتحانات والحرمان منه وبشأن حمل او استخدام المحمول بلجان الامتحانات

حظر السماح لأي شخص بالدخول للجنة إلا بعد التأكد من شخصيته ولابد ان يكون من المسموح لهم بمتابعة أعمال سير الامتحان

حظر استخدام التليفون المحمول لجميع العاملين والطلاب

منع جمع اوراق الاجابة من الطلاب الا بعد انتهاء الزمن المخصص للاجابة

لا يسمح للملاحظين بقراءة الصحف والمجلات داخل اللجان

يحظر التدخين اثناء انعقاد اللجنة لجميع العاملين والطلاب

يحظر تجوال او دخول عمال الخدمات داخل اللجان التي يؤدى بها الامتحان إلا بعد موافقة رئيس اللجنة وذلك للضرورة القصوى والحالات الطارئة

تجنب اثارة اي مشاكل اثناء سير الامتحانات وسرعة اخطار امن الادارة وادارة المرحلة بالمديرية التعليمية عند حدوث اي مشكلة



وتعقد إمتحانات الفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) نهاية العام الدراسي لمراحل النقل بالإبتدائي والإعدادي للعام الدراسي الجاري 2021-2022 من 7 مايو المقبل وفق الخطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم للدراسة

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم أعمال امتحانات طلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وطلاب شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي من خلال توحيد الإجراءات للحفاظ على السياسة العامة للمنظومة.

وبالنسبة لمواعيد امتحانات صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي، نص الكتاب الدوري على التزام جميع المديريات التعليمية بالمواعيد الواردة بالخطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2021 والتي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

وبالنسبة للمناهج الدراسية ومواصفات الامتحان، أكد الكتاب الدوري استمرار المناهج الدراسية طبقًا لخطة توزيع المناهج المعتمدة من السلطة المختصة، والالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل مادة.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ الصف الرابع الابتدائي ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 8 مايو 2022 .

وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ الصف الرابع الابتدائي لمدة 5 أيام ، حيث تنتهي رسميا يوم الخميس 12 مايو 2022

وتتمثل تفاصيل جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ الصف الرابع الابتدائي فيما يلي :



الأحد 8 مايو 2022 : اللغة العربية - التربية الدينية

الاثنين 9 مايو 2022 : علوم - مهارات مهنية

الثلاثاء 10 مايو 2022 : دراسات - ICT

الأربعاء 11 مايو 2022 : اللغة الإنجليزية

الخميس 12 مايو 2022 : الرياضيات

وتقتصر امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ الصف الرابع الابتدائي على خطة توزيع المنهج المقرر بالفصل الدراسي الثاني.