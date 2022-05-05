استئصال ورم بالغدة النكفية لحالتين إحداهما لسيدة تبلغ 65 عاما بالأقصر

نجح فريق جراحة الوجه والفكين بمستشفى حورس التخصصي، التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر في استئصال ورم بالغدة النكفية لحالتين إحداهما لسيدة تبلغ 65 عاما، والأخرى لشاب يبلغ من العمر 35 عاما.

حضرا إلى العيادة يشتكيان من ورم أمام وأسفل الأذن، وبعد الفحص وعمل الأشعة المقطعية وعمل الفحوصات اللازمة تبين وجود ورم بالغدة النكفية يحتاج إلى عملية استئصال، وبالفعل تم تجهيز الحالتين للعمليات وتم استئصال الورم مع الفص الأمامي للغدة النكفية (Superficial Parotidecotomy) و تتمثل خطورة هذه الأورام في قربها من العصب الوجهي السابع، وتم إجراء العمليتان بنجاح بدون أية مضاعفات، وتماثلت الحالتان للشفاء وخرجتا من المستشفى بصحة جيدة.

قام بإجراء العملية كلاً من: الدكتور حمدان السعدي - استشاري ومدرس جراحات الوجه والفكين وجراحة أورام الرأس والرقبة بكلية الطب جامعة أسيوط.

الدكتور حاتم عادل - أخصائي جراحة الوجه والفكين بالمستشفى وبمشاركة طاقم التخديربالمستشفى وبمشاركة طاقم تمريض العمليات

وتم إجراء العمليتين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بنسبة مساهمة ٣٠٠ جنية فقط سددها المنتفع.